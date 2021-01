Zinedine Zidane a refusé d’être dessiné sur les objectifs de transfert signalés par le Real Madrid, se concentrant sur le match de huitièmes de finale de la Copa del Rey de mercredi face à Alcoyano, équipe de troisième division espagnole.

Des rapports en Espagne suggèrent que le défenseur central du Bayern Munich, David Alaba, rejoindra le Real Madrid en tant qu’agent libre cet été, mais lorsqu’il a été interrogé sur les spéculations, Zidane a déclaré: « Je comprends que vous devez demander, mais vous parlez d’un joueur qui ne l’est pas. le mien. Je suis désolé. En tant qu’entraîneur, tout ce qui m’intéresse, c’est le match de demain. «

Alaba, 28 ans, a rejeté plusieurs offres de prolongation de son contrat avec le Bayern et est une cible des meilleurs clubs européens.

L’international autrichien, qui a remporté 25 titres en 10 saisons avec le Bayern, aurait déjà conclu des accords personnels avec le Real Madrid.

Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain est un autre joueur lié au Real Madrid ces dernières saisons.

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a récemment déclaré que son club n’avait pas encore conclu d’accord pour prolonger les contrats des joueurs vedettes Neymar et Mbappe, dont les deux accords se terminent en juin 2022.

Lorsqu’on lui a demandé s’il consentirait à ce que son club signe Mbappe cet été, Zidane a également refusé de commenter.

Cependant, il pense que les meilleurs joueurs, comme Mbappe, choisissent où jouer.

« En fin de compte, oui, c’est comme ça », dit-il. « Mais chaque joueur a son contrat, ses affaires … mais ce n’est pas bon d’entrer dans des choses comme ça. Je peux parler de mes joueurs mais quand il s’agit des autres, ça devient compliqué de m’impliquer. »

Zidane, quant à lui, est convaincu qu’Eden Hazard réussira à Madrid.

L’ailier belge est arrivé au stade Bernabeu à l’été 2019 en provenance de Chelsea lors d’un transfert de 100 millions d’euros, mais n’a pas répondu aux attentes.

Les blessures et le manque de forme ont contribué à ce que Hazard ne marque que trois buts en 32 apparitions dans toutes les compétitions pour Madrid.

Hazard a débuté lors de la défaite 2-1 de Madrid contre l’Athletic Bilbao en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne la semaine dernière et sa performance inférieure à la normale a attiré les critiques des fans.

« C’est sûr qu’il est toujours motivé », a déclaré Zidane. « C’est un joueur qui ne savait pas ce que c’était que d’être blessé et maintenant c’est difficile de revenir à son niveau. C’est un long processus mais je ne doute pas qu’il reviendra à son niveau. Il faut être patient pour pouvoir le faire. sortir plus fort et c’est ce qui va arriver. Je ne doute pas une minute. «