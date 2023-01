Le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, exige une “tolérance zéro” pour le racisme après les abus de Vinicius

Carlo Ancelotti a appelé à la “tolérance zéro” pour le racisme après que Vinicius Junior ait été victime d’insultes racistes de la part de fans – mais s’est abstenu de critiquer la Liga, après que l’ailier du Real Madrid les ait accusés de ne pas avoir agi sur la question.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré Vinicius, 22 ans, insulté alors qu’il passait devant des fans après avoir été remplacé lors de la victoire 2-0 de Madrid au Real Valladolid vendredi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’international brésilien a déclaré que la Liga “continue de ne rien faire” pour lutter contre le racisme – une accusation contestée par le président de la ligue Javier Tebas, qui a déclaré que l’allégation était “malheureuse” et “injuste”.

“Je n’ai pas à [talk to Vinicius]”, A déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse lundi, lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient discuté de la question. “C’est assez clair pour moi … Le racisme ne devrait pas exister et la xénophobie ne devrait pas exister. En parler avec Vinicius serait une erreur. C’est un problème de société, ça ne devrait pas exister, pour moi ça doit être la tolérance zéro.”

LaLiga a publié une déclaration indiquant qu’elle a analysé l’audio et les images de l’incident et identifié les insultes racistes, qui seront signalées aux procureurs des crimes de haine et à la Commission espagnole de lutte contre la violence.

La ligue a déjà pris des mesures contre les abus racistes de l’attaquant de l’Athletic Club Inaki Williams en janvier 2020, ainsi que de Vinicius lui-même en octobre 2021, et mars et septembre 2022, soulignant les décisions des procureurs de ne pas poursuivre les accusations dans le cas de Vinicius.

“Je n’entrerai pas dans les détails”, a déclaré Ancelotti, lorsqu’on lui a demandé si la Liga en faisait assez. “Je ne pense pas que ce soit le problème de LaLiga. C’est un problème général et culturel dans la société. La société n’a pas l’éducation qu’elle devrait avoir. Avec un problème aussi important, je ne me concentrerais pas sur Vinicius ou LaLiga ou les punitions. C’est beaucoup plus gros.”

Carlo Ancelotti a soutenu Vinicius Junior dans les termes les plus forts possibles. Photo de David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Le Real Madrid se rendra mardi au quatrième rang de Cacereno dans la Copa del Rey.

Ancelotti a confirmé que le gardien Thibaut Courtois et le défenseur Dani Carvajal manqueraient le match avec des blessures mineures, tandis que Toni Kroos, David Alaba, Karim Benzema, Vinicius et Ferland Mendy seraient tous reposés.

Un certain nombre de joueurs madrilènes – dont Kroos, Luka Modric, Marco Asensio et Dani Ceballos – devraient voir leurs contrats expirer l’été prochain, mais Ancelotti a déclaré qu’il ne considérait pas cela comme un problème et s’attendait à ce que l’avenir de Kroos devienne ” très clair” le mois prochain.

“Le football est en train de changer”, a-t-il déclaré. “Quand un joueur arrive en fin de contrat, ce n’est plus aussi inquiétant qu’il y a quelques années. Beaucoup de joueurs arrivent en fin de contrat et ce n’est pas un problème, s’ils veulent rester, ils restent, et si ils veulent y aller, ils y vont. Les clubs ne sont pas si inquiets à ce sujet.”