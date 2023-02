Le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, défend Vinicius Jr. pour les critiques de “modèle”

Carlo Ancelotti a défendu Vinicius Junior après avoir été critiqué par les adversaires de Majorque dimanche, le capitaine Antonio Raillo affirmant que l’attaquant du Real Madrid n’était pas un modèle approprié pour les enfants.

Vinicius s’est affronté avec les joueurs et le personnel de Majorque lorsque les deux équipes se sont rencontrées en septembre, et Raillo a déclaré cette semaine : “Si je devais choisir un modèle pour mon enfant, je choisirais [Luka] Modric ou [Karim] Benzema, mais jamais lui.”

Madrid entre dans le match de dimanche deuxième en Liga – cinq points derrière le leader Barcelone – tandis que Majorque est 10e après une première moitié de saison impressionnante.

“Pour moi, [Vinicius] est un grand joueur”, a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse samedi. “Mes petits-enfants sont tous des fans de Vinicius. Les enfants aiment les joueurs avec autant de qualité, qui sont spectaculaires avec le ballon.

“J’ai quatre petits-enfants, ils ont tous des chemises Vinicius et ils n’en veulent pas d’autre.”

Vinicius a marqué lors de la victoire 4-1 de Madrid contre Majorque au Bernabeu le 11 septembre.

Carlo Ancelotti a déclaré que tous ses petits-enfants avaient des maillots Vinicius Junior. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Raillo a été averti pour un affrontement en première mi-temps avec le Brésilien et l’a ensuite accusé de montrer un “manque de respect” envers ses adversaires.

“Vinicius se préparera pour le match comme il le fait toujours, pour contribuer et montrer sa qualité sur le terrain”, a déclaré Ancelotti samedi. “Après ça, voyons ce qui se passe. Je n’ai pas besoin de lui parler. Il est concentré sur ce qu’il a à faire.”

Ancelotti a refusé de commenter les informations selon lesquelles l’attaquant Karim Benzema aurait la possibilité de renouveler automatiquement son contrat madrilène pour une autre saison, affirmant que “l’idée est que des légendes comme Karim restent à Madrid jusqu’à la fin de leur carrière”.

Il a également critiqué le calendrier de la Liga, le match de dimanche après-midi venant après la dernière action de Madrid jeudi soir.

“Nous ne sommes pas contents de jouer moins de 72 heures plus tard”, a déclaré Ancelotti. “Cela ne me semble pas juste. Nous devons le faire, mais je pense que 72 heures de repos est le minimum. Jouer le dimanche à 14 heures [CET] ne me semble pas juste.”