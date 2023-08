Le patron du PSG révèle sa décision sur l’inclusion de Mbappe contre Lorient

Sans aucune indication d’une solution en vue, la saga Kylian Mbappe a été au centre d’un autre marché des transferts estival, laissant son statut pour le PSG contre Lorient en l’air.

Le joueur de 24 ans a choisi de partir en tant qu’agent libre après avoir rejeté une offre de prolongation de contrat. Pour éviter de perdre leur joueur vedette pour rien, les vainqueurs de la Ligue 1 espèrent le faire partir cet été.

Cela signifie que le point culminant potentiel de la fenêtre de transfert estivale pourrait être plutôt excitant. Le PSG a exclu Mbappe de l’équipe principale. Le président du club, Nasser Al-Khelaifi, a affirmé que le club ne lui permettrait pas d’effectuer un transfert gratuit.

Le PSG se passera de Mbappe en ouverture de saison contre Lorient

Il y a un doute à l’entrée de la nouvelle saison pour les champions de France en titre, et il ne s’agit pas seulement de Kylian Mbappe. Neymar et Marco Verratti envisagent également leurs options en dehors du club.

Le Paris Saint-Germain ouvre la saison 2023-24 de Ligue 1 le samedi 12 septembre, à domicile face à Lorient. Luis Enrique se prépare pour sa première saison en tant qu’entraîneur-chef des Parisiens. Il succède à Christopher Galtier, limogé du PSG en fin de saison dernière.

Maintenant, le coach espagnol s’est demandé si son atout le plus précieux serait présent lors du premier match de championnat de l’équipe contre Lorient. Néanmoins, il croise les doigts pour que le vainqueur de la Coupe du monde 2018 puisse parvenir à un accord. Toute équipe avec Kylian Mbappe, en particulier le PSG, est une meilleure équipe.

« C’est une affaire qui s’est déjà produite dans le passé, qui a été résolue positivement entre le club et le joueur, avant que je sois ici. Et j’espère que ce qui s’est passé dans le passé se reproduira – que le club et le joueur parviennent à un accord. C’est ce que je voudrais », a déclaré Enrique lors d’une conférence de presse.

Luis Enrique lance un avertissement à Mbappe

Il a cependant réitéré l’avertissement que le président de son club, Nasser Al-Khelaifi, avait déjà adressé à l’attaquant français. L’Espagnol a souligné que les intérêts de l’équipe devaient passer avant ceux de n’importe quel joueur.

« Cela dit, je retiens les propos de notre président, la philosophie du club est très claire : le club, c’est avant tout des joueurs, des entraîneurs, des directeurs de football, et c’est quelque chose que je partage pleinement », a-t-il ajouté.

