La fenêtre de transfert s’est ouverte début janvier et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Pochettino explore Aguero, Dybala bouge

Mauricio Pochettino cherche des moyens de renforcer son équipe du Paris Saint-Germain maintenant et cet été, et le Daily Mirror pense qu’il envisage un coup pour l’attaquant de Manchester City. Sergio Aguero. Pendant ce temps, Tuttosport ajoute que le PSG renouvelle son intérêt pour l’attaquant de la Juventus Paulo Dybala.

Aguero approche des six derniers mois de son contrat à City et n’a pas encore conclu de nouvel accord, ce qui signifie qu’il est libre de parler à des clubs en dehors de l’Angleterre. Bien que sa saison ait été ravagée par des blessures, il constitue toujours une menace pour la première table européenne, et Pochettino vise un transfert gratuit cet été.

Aguero serait un coup de pouce pour les options d’attaque déjà diverses du PSG aux côtés Neymar, Kylian Mbappe, Mauro Icardi et Angel Di Maria.

Le PSG est également l’un des rares clubs à pouvoir se permettre le salaire de 240000 £ par semaine de l’Aguero.

Milik recherché par les « meilleurs clubs » d’Angleterre, selon l’agent

L’avenir de Arkadiusz Milik continue d’être enveloppé de mystère, et dans The Sun, son agent explique comment l’attaquant de Naples est recherché par « les meilleurs clubs de Premier League ».

Le contrat de Milik expirera cet été et il n’a pas encore accepté de prolongation. En revanche, il est en désaccord avec ses employeurs actuels. Il n’a pas fait une seule apparition toute la saison, mais même s’il n’a plus d’entraînement, cela n’a pas empêché une foule de clubs anglais en herbe de s’enquérir de ses services.

L’agent de l’international polonais explique qu’outre Tottenham et Everton, l’Atletico Madrid et Marseille souhaitent également débarquer le joueur de 26 ans, qui a marqué 48 buts en 122 apparitions pour Napoli depuis son arrivée de l’Ajax en 2016.

Braaf, Mbete et Wilson-Esbrand pourraient suivre l’exemple de Sancho

Man City craint de perdre plus d’étoiles de l’académie en janvier selon le Daily Mail, avec Jaydan Braaf, Luke Mbete et Josh Wilson-Esbrand tous recherchés par des clubs rivaux et prêts à suivre Jadon Sancho par la porte de sortie.

Braaf est une cible pour le côté allemand du Bayer Leverkusen et des discussions seraient déjà en cours. Le Néerlandais de 18 ans n’a pas encore fait ses débuts seniors pour City et est surveillé par un certain nombre d’autres clubs à travers le continent.

La Juventus ferait partie des clubs surveillant Mbete, 17 ans, tandis que Leeds United serait également intéressé à la fois par Mbete et Wilson-Esbrand, 18 ans.

L’académie de City est considérée comme l’une des meilleures d’Europe, mais les clubs rivaux sont plus disposés à offrir une voie plus claire vers le football en équipe première. Sancho a quitté City pour rejoindre le Borussia Dortmund, et trois autres joueurs pourraient emboîter le pas ce mois-ci.

Tap-ins

– Le PSG s’est renseigné sur l’arrière droit Emerson Royal, selon Sport. Emerson est copropriété du Real Betis et de Barcelone, où il est sous contrat jusqu’en 2024. Le PSG et l’AC Milan ont tous deux tenté de le signer l’été dernier, mais ses problèmes de propriété complexes ont exclu un déménagement. Le PSG devrait revenir pour une deuxième tentative, et il a été rapporté que le Barça serait prêt à le laisser partir et à partager les bénéfices avec le Betis maintenant qu’ils l’ont fait. Sergino Dest.

– Calciomercato rapporte que les Roms ont pris contact avec Lille sur l’arrière droit Zeki Celik. Celik a été une cible à long terme pour l’AC Milan, mais maintenant le Giallorossi semblent être les principaux coureurs avant. Lille veut 15 millions d’euros et n’est pas prête à être attirée par un prêt ou une réduction des frais.