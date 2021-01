La fenêtre de transfert s’est ouverte début janvier et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Pochettino explore Aguero, Dybala bouge

Mauricio Pochettino cherche des moyens de renforcer son équipe du Paris Saint-Germain et le Daily Mirror pense qu’il envisage un coup pour l’attaquant de Manchester City Sergio Aguero. Pendant ce temps, Tuttosport ajoute que le PSG renouvelle son intérêt pour l’attaquant de la Juventus Paulo Dybala.

2 Liés

Aguero, 32 ans, approche des six derniers mois de son contrat à City et n’a pas encore conclu de nouvel accord, ce qui signifie qu’il est libre de parler à des clubs en dehors de l’Angleterre. Bien que sa saison ait été ravagée par une blessure, il est toujours l’un des meilleurs attaquants du monde, et Pochettino vise un transfert gratuit pour l’international argentin cet été.

Le PSG est l’un des rares clubs à pouvoir se permettre le salaire de 240000 £ par semaine de l’Aguero, alors qu’il donnerait un coup de pouce aux options d’attaque déjà diverses du PSG aux côtés Neymar, Kylian Mbappe, Mauro Icardi et Angel Di Maria.

Dybala, quant à lui, aurait refusé un transfert au PSG l’été dernier, mais n’a pas encore convenu de son avenir à long terme à Turin et pourrait être ouvert à un transfert.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

BLOG EN DIRECT

09h20 GMT: Ole Gunnar Solskjaer a exhorté le milieu de terrain Donny van de Beek de s’en tenir à Manchester United après des suggestions, il devrait essayer de partir en janvier pour éviter de perdre sa place dans l’équipe des Pays-Bas avant les championnats d’Europe.

Van de Beek n’a fait que deux départs en Premier League depuis son départ de 40 millions de livres sterling de l’Ajax cet été, ce qui a incité la légende hollandaise Ronald de Boer à dire que le joueur de 23 ans devrait « déclarer qu’il devrait être prêté ou même vendu » pour s’assurer qu’il garde sa place dans l’équipe nationale néerlandaise.

Solskjaer, cependant, a révélé qu’il avait parlé à Van de Beek pour le rassurer sur ses perspectives d’avenir et insiste sur le fait qu’il aura des opportunités de jouer, à commencer par le match de troisième tour de la FA Cup avec Watford samedi.

« J’ai répondu à cette question tant de fois et il y a tellement d’exemples de joueurs ayant besoin d’un peu de temps, de joueurs de qualité », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse vendredi. «Nous avons nous-mêmes de nombreux exemples et il y a d’autres clubs avec des exemples et cela prend parfois du temps.

« Vous ne vous attendez pas à ce que les gens qui se soucient de lui se taisent parfois, surtout quand ils veulent le meilleur pour eux. Donny va jouer [against Watford], c’est une autre chance pour lui. «

09h00 GMT: Ancien attaquant du Monténégro Dejan Damjanovic a signé pour Kitchee, champion de la Premier League de Hong Kong, alors que l’attaquant vétéran poursuit sa quête pour devenir le meilleur buteur de tous les temps de la Ligue des champions asiatique.

Le joueur de 39 ans, deuxième sur la liste derrière l’attaquant sud-coréen récemment retraité Lee Dong-gook, rejoindra Kitchee au début du mois prochain après avoir terminé une période de quarantaine, a annoncé le club samedi.

Damjanovic, qui a remporté trois titres de champion de Corée avec le FC Séoul, a marqué 36 fois au championnat continental, un de moins que Lee, et il s’alignera cette année dans la compétition pour son nouveau club.

L’édition 2021 de la Ligue des champions asiatique est passée de 32 à 40 équipes et cette augmentation signifie que Kitchee a gagné une place automatique en phase de groupes après son succès au titre de la Premier League de Hong Kong l’année dernière.

Damjanovic n’a jamais remporté la Ligue des champions asiatique, se rapprochant le plus en 2013 lorsqu’il a aidé le FC Séoul à la finale, où il a perdu sur la règle des buts à l’extérieur en deux matches face à Guangzhou Evergrande, équipe de Super League chinoise.

L’attaquant vétéran a passé la saison dernière avec le Daegu FC en Corée du Sud après des passages avec Suwon Bluewings et les équipes chinoises Jiangsu Sainty et Beijing Guoan.

jouer 1:17 Janusz Michallik explore la possibilité d’un partenariat Harry Kane avec Kevin De Bruyne à Manchester City.

PAPER TALK (par Nick Judd)

Milik recherché par les « meilleurs clubs » d’Angleterre, selon l’agent

L’avenir de Arkadiusz Milik continue d’être enveloppé de mystère, et dans The Sun, son agent explique comment l’attaquant de Naples est recherché par « les meilleurs clubs de Premier League ».

Le contrat de Milik expirera cet été et il n’a pas encore accepté de prolongation. En fait, il est en désaccord avec ses employeurs et n’a pas fait une seule apparition de toute la saison. Mais, même s’il n’a pas pratiqué, cela n’a pas empêché une foule d’aspirants clubs anglais de s’enquérir de ses services.

L’agent de l’international polonais explique qu’en plus de Tottenham Hotspur et Everton, l’Atletico Madrid et Marseille souhaitent également débarquer le joueur de 26 ans, qui a marqué 48 buts en 122 apparitions pour Napoli depuis son arrivée de l’Ajax en 2016.

Les jeunes de la ville pourraient suivre l’exemple de Sancho

Man City craint de perdre plus d’étoiles de l’académie en janvier selon le Daily Mail, avec Jaydan Braaf, Luke Mbete et Josh Wilson-Esbrand tous recherchés par les clubs rivaux.

Braaf est une cible pour le club allemand du Bayer Leverkusen, et des discussions seraient déjà en cours. Le Néerlandais de 18 ans n’a pas encore fait ses débuts seniors pour City et est surveillé par un certain nombre d’autres clubs à travers le continent.

La Juventus ferait partie des clubs surveillant Mbete, 17 ans, tandis que Leeds United serait également intéressé à la fois par Mbete et Wilson-Esbrand, 18 ans.

L’académie de City est considérée comme l’une des meilleures d’Europe, mais les clubs rivaux sont plus disposés à offrir une voie plus claire vers le football en équipe première. Jadon Sancho a quitté City pour rejoindre le Borussia Dortmund pour environ 8 millions de livres sterling avant de devenir l’un des meilleurs au monde, et trois autres joueurs pourraient faire de même ce mois-ci.

Tap-ins

– Défenseur de River Plate Gonzalo Montiel se rapproche d’un déménagement en Europe, avec l’AS Roma, Lyon et Bologne sur le radar, ont déclaré des sources au journaliste d’ESPN Argentine Gustavo Yarroch. L’arrière droit, qui a débuté pour l’équipe nationale argentine lors des deux premiers matches de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022, avait une offre préliminaire de la Roma l’été dernier, mais River n’a pas accepté les conditions, selon des sources.

Calciomercato rapporte que la Roma a également pris contact avec Lille sur l’arrière droit Zeki Celik. Celik a été une cible à long terme pour l’AC Milan, mais maintenant le Giallorossi semblent être les pionniers. Lille veut 15 millions d’euros et n’est pas prête à accepter un déménagement de prêt ou une réduction des frais.

– Le PSG s’est renseigné sur l’arrière droit Emerson, selon Sport. Emerson est copropriété du Real Betis et de Barcelone, où il est sous contrat jusqu’en 2024. Le PSG et l’AC Milan ont tous deux tenté de le signer l’été dernier, mais ses problèmes de propriété complexes ont exclu un déménagement. Le PSG devrait revenir pour une deuxième tentative, et il a été rapporté que le Barça serait prêt à le laisser partir et à partager les bénéfices avec le Betis maintenant qu’ils l’ont fait. Sergino Dest.