Le patron du Portugal limogé après la sortie de la Coupe du monde – médias

Fernando Santos a été démis de ses fonctions, selon des informations

Fernando Santos a été limogé en tant que sélectionneur du Portugal moins d’une semaine après que son équipe ait été éliminée de la Coupe du Monde de la FIFA par le Maroc en quart de finale, selon un rapport de Reuters qui cite des sources du football portugais.

Une annonce officielle est attendue de la part de l’association portugaise de football.

Le Portugal faisait partie des favoris pour soulever le trophée au Qatar, mais n’a pas pu relever le défi malgré sa victoire en tête du groupe H après avoir battu l’Uruguay et le Ghana lors de leurs premiers matches.

Cependant, l’équipe de Santos a subi une défaite lors de son dernier match de groupe contre la Corée du Sud – un match qui semble avoir déclenché une dispute entre l’entraîneur et son capitaine, Cristiano Ronaldo, qui a été entraîné après une heure après une performance inférieure à la normale par l’ex. -Homme de Manchester United.

Santos aurait été extrêmement mécontent du comportement de Ronaldo après son retrait et a choisi de garder son homme vedette sur le banc des remplaçants pour leur raclée 6-1 contre la Suisse en 16 derniers ainsi que pour leur défaite époustouflante contre le Maroc.

Le joueur de 68 ans avait présidé 109 matchs pour le Portugal depuis sa nomination en 2014, en remportant 67 d’entre eux et menant l’équipe au titre de l’Euro 2016 deux ans après avoir assumé le rôle.

Il a également remporté le tournoi de l’UEFA Nations League 2019 mais a été éliminé de l’Euro 2020 (qui s’est tenu en 2021 en raison des impacts de la pandémie de Covid-19) lors des 16 derniers.

Quant à savoir qui le remplacera, des spéculations en ligne suggèrent que Jose Mourinho serait l’option préférée de la hiérarchie du football portugais, même s’il reste à voir si l’ancien patron de Chelsea et du Real Madrid pourrait être tenté de quitter son rôle en Italie avec Roma, ou même si le club italien permettrait potentiellement à Mourinho d’assumer les deux rôles simultanément.

On pense que l’association portugaise de football aimerait que le remplaçant de Santos soit installé dès que possible pour permettre au nouvel homme d’identifier de nouveaux talents et des changements tactiques après leur échec en Coupe du monde.

Et la première tâche à accomplir pour celui qui décrochera le poste sera probablement d’évaluer l’avenir du capitaine de l’équipe, Ronaldo, bientôt 38 ans, qui n’a pas encore tracé de ligne sur son avenir dans le football international.

Ronaldo détient conjointement le record du plus grand nombre de sélections internationales de l’histoire du football (196) ainsi que le seul record du plus grand nombre de buts jamais marqués dans des matchs internationaux (118).