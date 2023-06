Le patron du pétrole dirige la COP28 sous pression pour présenter son plan aux pourparlers sur le climat de Bonn | Actualité Climatique

La pression monte sur le patron du pétrole des Émirats arabes unis qui mène des négociations internationales sur le climat cette année pour convaincre ses détracteurs qu’il a un plan suffisamment ambitieux, alors que les diplomates se réunissent en Allemagne cette semaine pour des pourparlers préparatoires.

Le nouveau président des pourparlers annuels sur le climat de la COP, Sultan Al Jaber, qui est directeur général de la société publique Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) et directeur général fondateur de sa société d’énergie renouvelable Masdar, a été accusé de conflit d’intérêts et pour être trop indulgent sur les combustibles fossiles.

Lors d’une réunion le mois dernier, il a appelé à une élimination progressive des « émissions de combustibles fossiles », laissant la porte ouverte à la poursuite de l’utilisation des combustibles fossiles parallèlement à une technologie coûteuse et parfois risquée pour capter la pollution par le carbone.

Il est également sous pression lors de sa comparution d’une journée au sommet de dix jours à Bonn – à partir d’aujourd’hui et une étape critique dans la préparation de la COP28 à Dubaï en décembre – pour « tracer les contours d’un accord » pour Dubaï. .

L’ancienne chef des Nations Unies pour le climat, Christiana Figueres, a récemment déclaré sur son podcast qu’elle craignait qu’il « ne sache pas quelles seront ses priorités ».

Cependant, M. Al Jaber a également été récemment félicité pour son soutien à l’idée d’un objectif mondial en matière d’énergies renouvelables, et a été publiquement soutenu pour le rôle de la COP par des diplomates du climat, dont John Kerry des États-Unis et Frans Timmermans de l’UE, ainsi que le ministre britannique des Affaires étrangères. Zac Goldsmith.

Laurence Tubiana, une ancienne négociatrice française, a déclaré que la montée en puissance des énergies renouvelables était importante mais « pas suffisante ».

« Maintenant plus que jamais, il est essentiel de reconnaître simultanément que l’ère des fossiles touche à sa fin », a déclaré Mme Tubiana, aujourd’hui PDG de la Fondation européenne pour le climat.

L’équipe de M. Al Jaber est « particulièrement bien placée pour le faire, mais le monde doit comprendre le plan. Le moment est venu pour cela ».

Langage controversé sur les combustibles fossiles

Mohamed Adow, directeur de Power Shift Africa, a déclaré que pour « regagner la confiance du monde avant la COP28″, les pays doivent poursuivre avec un plan d' »élimination progressive des combustibles fossiles » – la principale cause du changement climatique.

Cette idée est si controversée et impopulaire auprès des économies fortement dépendantes de la production de combustibles fossiles qu’elle n’a jusqu’à présent réussi à figurer dans aucun traité mondial, faisant souvent l’objet de querelles de dernière minute lors des précédents sommets de la COP.

Le chef du climat des Nations Unies, Simon Stiell, a déclaré lundi dans une interview à AP que le monde devait éliminer progressivement les combustibles fossiles pour réduire le réchauffement climatique, mais a admis que l’idée pourrait ne pas figurer à l’ordre du jour de la COP28.

Plus de 130 législateurs de l’Union européenne et des États-Unis ont écrit le mois dernier aux Nations Unies pour demander le retrait de M. Al Jaber de la présidence des pourparlers sur le climat de la COP28 de cette année.

Mais récemment, écrivant à l’appui du rôle de M. Al Jaber, le magnat des médias et philanthrope climatique Mike Bloomberg a déclaré que l’évincer ne servirait à rien et que l’ampleur de la crise climatique « nécessite que tout le monde soit sur le pont ».

Rachel Kyte, doyenne de la Fletcher School de l’Université Tufts, a déclaré que si M. Al Jaber ne « déterminait pas les contours d’un accord à Dubaï », il ne serait pas en mesure de « dévier la conversation de son aptitude à exercer ses fonctions ».

Sky News a contacté l’équipe de la COP28 avec une demande de commentaires.

Il a précédemment déclaré que l’expérience de M. Al Jaber « le positionne de manière unique pour pouvoir réunir les secteurs public et privé afin d’apporter des solutions pragmatiques pour atteindre les objectifs et les aspirations de l’Accord de Paris sur le climat ».

