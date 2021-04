Le manager du Pays de Galles, Ryan Giggs, quitte le tribunal de première instance de Manchester. Christopher Furlong / Getty Images

Le manager du Pays de Galles Ryan Giggs a plaidé non coupable mercredi à la suite d’une accusation d’avoir agressé deux femmes.

Giggs, 47 ans, a été accusée d’avoir causé des lésions corporelles réelles à une femme dans la trentaine et de voies de fait simples contre une femme dans la vingtaine, ainsi qu’un chef d’accusation de comportement coercitif et de contrôle entre 2017 et 2020.

L’ancien ailier de Manchester United a comparu devant un tribunal de Manchester où il a plaidé non coupable.

La semaine dernière, il a publié une déclaration qui se lisait comme suit: «Je respecte pleinement la procédure régulière et je comprends la gravité des allégations.

« Je plaiderai non coupable au tribunal et j’ai hâte de blanchir mon nom. »

À la suite de son plaidoyer, l’audience a été ajournée et Giggs doit comparaître devant le Manchester Crown Court le 26 mai.

Il a été libéré sous caution jusqu’au procès, à la condition qu’il ne s’approche d’aucune des femmes qu’il est accusé d’avoir agressé.

Giggs, copropriétaire de Salford City, ne gérera pas le Pays de Galles au Championnat d’Europe de cet été en raison de l’enquête en cours.