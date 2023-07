Le patron du NHS England cible des accords de parrainage de chemises avec des sociétés de jeux

Les clubs de FOOTBALL ont été ciblés par le patron du NHS England pour des accords de parrainage de maillots avec des sociétés de jeux.

Amanda Pritchard a distingué les clubs qui ont signé des accords lucratifs cette semaine au milieu d’un pic de problèmes liés aux paris.

Des clubs de football, dont Everton, ont été ciblés par le patron du NHS England pour des accords de parrainage de maillots avec des sociétés de jeux. Crédit : Getty

Amanda Pritchard a distingué les clubs qui ont signé des accords lucratifs cette semaine au milieu d’un pic de problèmes liés aux paris Crédit : PA

Une interdiction de la Premier League sur les sponsors de paris sur le devant du maillot a été annoncée en avril mais ne sera pas en vigueur avant le début de la saison 2026/27.

Mme Pritchard a déclaré à l’émission Sunday With Laura Kuenssberg de la BBC que voir les logos tous les jours indique aux jeunes fans que le jeu est « OK ».

Elle a ajouté que les patrons du jeu et du football devraient « réfléchir sérieusement à leurs responsabilités ».

Aston Villa, Burnley et Fulham ont tous signé des accords la semaine dernière.

Everton a un contrat de deux ans avec le casino et la plateforme de paris sportifs Stake.com.

Pendant ce temps, le NHS ouvre sept nouvelles cliniques spécialisées.

Un record de 1 389 patients ont été référés pour des problèmes de jeu au cours de la dernière année.

Le Conseil des paris et des jeux a déclaré: « Les membres les plus importants du BGC ont promis un financement supplémentaire de 100 millions de livres sterling entre 2019 et 2023 pour la recherche, l’éducation et le traitement, administré par l’association caritative indépendante GambleAware. »