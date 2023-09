Le patron du navire et de l’ancre transporté d’urgence à l’hôpital au milieu d’un concours de restauration

Les ambulanciers paramédicaux de Calgary ont transporté samedi à l’hôpital un homme dans un état potentiellement mortel après un incident survenu au pub Ship and Anchor.

Les ambulanciers paramédicaux ont été appelés au bar, situé dans le bloc 500 de la 17 Avenue SW, à 18 heures pour signaler un homme en détresse médicale.

Les médecins ont été informés qu’il y avait un concours de restauration sur le thème de l’Oktoberfest, mais ils n’ont pas été en mesure de déterminer si c’est ce qui a conduit à l’incident médical.

Les participants ont déclaré que cela impliquait de manger de la bratwurst sur un petit pain et que l’homme transporté à l’hôpital avait participé à l’événement.

Le Ship and Anchor a fermé ses portes pour la nuit après le départ des ambulanciers.

Dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux, le bar a déclaré qu’un client avait subi un événement médical grave et traumatisant pour toutes les personnes impliquées.

« En conséquence, nous avons décidé de fermer le pub pour le reste de la soirée. »

Le bar a rouvert ses portes dimanche matin.

Un responsable qui a parlé avec CTV News a déclaré qu’il soutenait à la fois le personnel et les clients touchés par l’incident.

Il a confirmé que l’homme était un habitué du bar et a déclaré que le personnel attendait des nouvelles de sa famille sur son état.

Dans une déclaration envoyée à CTV News, Nicola Trolez, membre du groupe de direction, a déclaré :

« Son statut nous est incertain car nous n’avons pas eu de nouvelles de l’hôpital ou de sa famille. Tant que cela sera le cas, nous ne pensons pas qu’il soit approprié de commenter la situation, cependant, cela devient une préoccupation pour nous. Il existe de nombreuses spéculations infondées sur ce qui s’est passé et sur le fait que cela pourrait potentiellement bouleverser les personnes les plus proches de l’incident.

« En conséquence, nous avons décidé de transmettre les informations qui nous ont été rapportées afin de limiter les spéculations, même si nous n’avons pas eu de vérification médicale de sources officielles. Celles-ci ont été recueillies auprès du personnel et des clients sur place ainsi que des personnes avec une certaine connaissance directe de la situation :

« Lorsque l’incident s’est produit, deux personnes ayant une expérience médicale sont rapidement intervenues et ont pratiqué la RCR. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, ont réanimé l’homme et l’ont emmené aux soins intensifs. Ils ont indiqué à notre « responsable qu’il n’y avait aucune indication d’étouffement et soupçonnaient un problème cardiaque. événement. Quant à son état actuel, nous savons seulement qu’il est toujours hospitalisé. »