Le patron du Mumbai City FC, Des Buckingham, vise le succès de la Coupe Durand pour rallonger la saison de football indien

L’entraîneur-chef du Mumbai City FC, Des Buckingham, élabore déjà ses plans pour la “longue” saison de football indien à venir. Le MCFC organisera un camp d’entraînement de pré-saison à Dubaï à partir du 25 juillet avec le départ de son contingent indien dimanche, suivi de l’arrivée prochaine de leurs stars internationales. Les Islanders devraient y être jusqu’au 12 août avant de venir à Kolkata pour la Coupe Durand.

Après avoir remporté le doublé de la Super League indienne, le Mumbai City FC a connu une saison décevante l’an dernier mais a rendu compte du football indien en Ligue des champions de l’AFC.

Cette saison, le Mumbai City FC participera à la Durand Cup et peut-être à la Super Cup, si elle a lieu, ainsi qu’à la Super League indienne.

“Je pense qu’une saison plus longue est excellente pour la ligue”, a déclaré Des Buckingham lors d’une interaction avec la presse samedi.

“C’est ce que nous voulons, les joueurs veulent et c’est formidable du point de vue du développement”, a-t-il ajouté.

! ✈️#LesInsulaires se dirigent vers les Émirats arabes unis alors que nous lançons notre camp de pré-saison à Jebel Ali, Dubaï #IslandersInDubaï #MCFCPreSeason #MumbaiCity #AamchiCity pic.twitter.com/YZXdsWIIqO – Mumbai City FC (@MumbaiCityFC) 24 juillet 2022

La préparation sera cruciale, a déclaré le patron du Mumbai City FC, étant donné qu’ils visent une solide course dans le plus ancien tournoi de football d’Asie.

“Une fois que tous nos joueurs auront atteint Dubaï, nous essaierons de les mettre tous en forme afin d’être prêts lorsque nous voyagerons pour la Coupe Durand. C’est un tournoi que nous attendons avec impatience car nous y emmènerons toute notre équipe première. Nous utiliserons ces matchs pour avoir autant de succès que possible dans cette compétition », a déclaré Buckingham.

“C’est la plus ancienne compétition en Inde et nous avons hâte de jouer à nouveau devant les fans. La coupe nous donnera l’occasion d’essayer quelques choses, de réussir dans la compétition et aussi d’être prêts pour la saison prochaine », a-t-il ajouté.

La ville de Mumbai a été placée dans le groupe B, avec Kolkata contre le Bengale oriental et l’ATK Mohun Bagan et commencera sa campagne contre la marine indienne le 18 août.

Et pour les aider dans leurs conquêtes dans de multiples tournois cette saison. Le MCFC a enrôlé Alberto Noguera du FC Goa, Greg Stewart du Jamshedpur FC et Jorge Pereyra Diaz des Kerala Blasters ainsi que Rostyn Griffiths du club sœur Melbourne City FC du City Football Group.

« Je suis très content du recrutement que nous avons fait durant l’intersaison. Nous avons été en mesure d’amener le meilleur joueur de la ligue à Greg Stewart à notre équipe. Noguera a constamment montré sa qualité pour le FC Goa au cours des dernières saisons. Diaz ajoutera à notre ligne de front et complétera ce que nous avons déjà. Ensuite, Rostyn Griffiths, avec qui j’ai déjà travaillé à Melbourne City, viendra également nous donner une certaine stabilité défensive », a déclaré Des Buckingham.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici