Le patron du Mohammedan SC, Andrey Chernyshov, espère remporter la couronne de la I-League pour les “meilleurs fans de l’Inde”

Mohammedan SC a terminé deuxième de l’édition 2021-22 de la I-League, jouant un football fantastique au cours de la saison et n’étant qu’à une victoire de décrocher la couronne convoitée lors du dernier match de la ligue.

L’homme qui les menait depuis la ligne de touche était le Russe Andrey Chernyshov, qui sera à nouveau à la barre alors que l’équipe de Kolkata se prépare pour la saison 2022-23.

Nous avons rencontré Chernyshov pour une conversation rapide alors que le début de la nouvelle saison approche le 12 novembre.

EXTRAITS :

La nouvelle saison de la I-League est presque là. Comment se sont passés vos préparatifs ?

R. Nous attendons avec impatience le début de la I-League. La préparation et l’entraînement avancent bien et l’équipe est en excellente forme. Nos dirigeants ont créé d’excellentes conditions pour nous préparer pour le championnat. Nous avons disputé la Durand Cup, nous jouons actuellement dans la Calcutta Football League et nous avons également disputé quelques matchs amicaux.

Comment envisagez-vous la nouvelle campagne ?

Nous attendons tous avec impatience le début de la nouvelle saison. Notre équipe veut se battre pour la victoire dans la Hero I-League. Nous voulons montrer un football intéressant et agressif que les fans aiment.

Après deux saisons, nous revenons enfin au format traditionnel aller-retour, et toutes les équipes auront la chance de jouer devant leurs fans. Quelle est l’importance de la contribution des fans ?

C’est très bien que les supporters puissent assister aux matchs dans les stades. Tous les joueurs veulent jouer dans des stades où il y a des supporters, afin de ressentir leur soutien. Nos fans sont très importants pour nous. Ce sont les meilleurs fans en Inde.

Votre équipe est un mélange intéressant de jeunesse et d’expérience. À quel point est-il important d’avoir le bon équilibre?

C’est bien quand l’équipe a une union de joueurs expérimentés et jeunes. C’est important pour montrer un football intéressant aux supporters. Nous espérons que beaucoup de nos joueurs performeront bien au cours de la nouvelle saison et montreront leur véritable potentiel.

Quelles sont vos attentes et vos objectifs pour la saison à venir ?

Ma philosophie est que si vous commencez à jouer dans un tournoi, vous devriez essayer de le gagner. Nous allons essayer de bien faire notre travail et essayer d’obtenir des résultats élevés.

