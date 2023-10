Le patron du HS1 s’est « refusé » un emploi au HS2 pour « manque de qualifications et d’expérience »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’homme qui a construit la ligne ferroviaire HS1 a déclaré qu’on lui avait refusé un emploi sur HS2 parce qu’il « manquait de qualifications et d’expérience » malgré la livraison du projet dans les délais et en dessous du budget.

L’ancien patron de HS1, Crossrail et Eurostar, Rob Holden, a déclaré qu’il avait postulé pour travailler sur le projet de train à grande vitesse mais qu’il avait été rejeté par un « haut fonctionnaire » du ministère des Transports.

M. Holden s’est dit surpris par la décision car son travail sur HS1 l’a vu « arriver en une seule fois et en dessous du budget ».

Ses commentaires interviennent alors que Rishi Sunak se prépare à abandonner la partie nord du HS2 de Birmingham à Manchester, quelques semaines après. L’indépendant a révélé des plans secrets pour le faire.

L’ancien directeur général de HS1 a déclaré que HS2 avait toujours été « mal conçu » en raison de la vitesse à laquelle il était conçu pour fonctionner à une « vitesse inappropriée » pour le Royaume-Uni, à l’origine 400 km/h, qui a depuis été réduite à 360 km/h.

Mais M. Holden a déclaré que la plupart des lignes à grande vitesse en Europe fonctionnent à 300 km/h, et que les coûts pour aller beaucoup plus vite deviennent « exponentiellement plus élevés ».

Les coûts du HS2 en particulier ont grimpé en flèche en raison d’un « manque de contrôle » et du fait que les entreprises ont gonflé leurs coûts après la révélation du budget, a-t-il expliqué.

Il a ajouté : « Cela est dû aux engagements supplémentaires qui sont pris au cours du processus ; très souvent, les coûts augmentent parce que la conception d’un mégaprojet comme HS2 n’est pas aussi complète qu’elle devrait l’être.

« Le coût global du chemin de fer n’aurait jamais dû être aussi élevé, comme je le dis, car il a été conçu pour fonctionner à une vitesse qui n’est pas appropriée pour ce pays. »

M. Holden a également déclaré que HS1 avait été un succès parce que le véritable budget n’était connu que de « une poignée de personnes », tandis que les entrepreneurs de HS2 gonflaient leurs prix une fois qu’ils connaissaient le véritable budget du projet.

Mardi matin, M. Sunak, provocant, a continué de rejeter les questions sur l’avenir du tronçon nord du HS2 en les qualifiant de « spéculations », malgré les informations selon lesquelles il aurait déjà décidé de l’abandonner.

Le Premier ministre a déclaré qu’il « examinait les faits » et qu’il prendrait son temps pour « prendre la bonne décision », citant sa décision de repousser certains des objectifs de zéro émission nette de la Grande-Bretagne.

« C’est ce que je ferai avec cela, comme je le fais avec tout le reste », a-t-il déclaré.

Cela arrive des semaines après Les Indépendants révélation explosive de pourparlers secrets – nom de code Projet Redwood – sur la suppression de la ligne ferroviaire pour économiser de l’argent.

Dans une interview tendue avec BBC Breakfast, M. Sunak a refusé à plusieurs reprises de confirmer si la liaison entre Birmingham et Manchester avait été suspendue.

Il a déclaré qu’il y avait « des terrains enfouis », mais a ajouté qu’il « ne serait pas contraint de prendre une décision prématurée parce que c’est bon pour le programme télévisé de quelqu’un ».

M. Sunak a déclaré : « Ce que je veux faire, c’est prendre la bonne décision pour le pays.

« Il s’agit d’une énorme somme d’argent du peuple, de l’argent des contribuables… des milliards et des milliards de livres. Nous ne devrions pas nous précipiter dans des choses pareilles. »

L’idée de supprimer la route nord du HS2 s’est heurtée à l’opposition de trois anciens premiers ministres – Boris Johnson, Theresa May et David Cameron – ainsi que des anciens chanceliers George Osborne et Philip Hammond. M. Johnson a déclaré que ce serait « une folie totale ».

Et lundi, Andy Street, le maire conservateur des West Midlands, a supplié M. Sunak de ne pas abandonner la partie nord du HS2. La personnalité influente n’a pas exclu de démissionner sur cette question et a déclaré que cela signifierait « annuler l’avenir » et a averti que la crédibilité de la Grande-Bretagne aux yeux des investisseurs mondiaux était « désormais en jeu ».