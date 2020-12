Lors d’une séance du Comité du Trésor de Westminster, M. Harra a déclaré: «Cela n’est en grande partie pas affecté par le résultat des négociations avec l’UE sur les accords de libre-échange, car s’il y a ou non un accord de libre-échange, des déclarations en douane devront être faites lorsque nous partirons. l’union douanière et donc les coûts s’appliqueront dans l’ensemble dans les deux cas. »

Pressé sur les rapports dans le Financial Times plus tôt cette année, que le coût des déclarations atteindra 7 milliards de livres sterling par an, M. Harra, le premier secrétaire permanent et directeur général du HMRC, a déclaré aux députés: « C’est un chiffre que je reconnais. »