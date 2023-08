Points clés Le chef mercenaire russe Evgueni Prigojine, impliqué dans une récente mutinerie, figure sur la liste des passagers de l’avion écrasé.

L’avion se rendait de Moscou à Saint-Pétersbourg lorsqu’il s’est écrasé près du village de Kuzhenkino.

Dix personnes se trouvaient à bord, dont trois membres d’équipage.

Le chef mercenaire russe Eugène Prigojine est répertorié comme passager d’un jet privé qui s’est écrasé au nord de Moscou sans survivants, selon les autorités russes.

Il n’y a aucune confirmation que Prigozhin, le chef de l’organisation paramilitaire russe était physiquement à bord et Reuters n’a pas pu confirmer dans l’immédiat qu’il se trouvait à bord de l’avion.

« Une enquête a été ouverte sur le crash de l’avion Embraer survenu ce soir dans la région de Tver. Selon la liste des passagers, le nom et le prénom d’Evgueni Prigojine figurent parmi eux », a déclaré Rosaviatsia, l’agence russe de l’aviation, citée par l’agence de presse officielle TASS.

L’avion privé qui transportait le chef de Wagner, Eugène Prigojine, et d’autres passagers, s’est écrasé mercredi dans la région de Tver, au nord-ouest de la Russie. Source: Getty / Compte télégramme Wagner Le ministère russe des Situations d’urgence a déclaré dans un communiqué que l’avion reliant Moscou à Saint-Pétersbourg s’était écrasé près du village de Kuzhenkino, dans la région de Tver.

Selon les informations préliminaires, toutes les personnes à bord ont été tuées, précise le communiqué.

Prigojine, 62 ans, les 23 et 24 juin, ce qui, selon le président Vladimir Poutine, aurait pu précipiter la Russie dans la guerre civile.

La mutinerie a pris fin par des négociations et un accord apparent du Kremlin dans lequel Prigozhin a accepté de déménager en Biélorussie voisine.

Mais il semblait néanmoins pouvoir se déplacer librement en Russie après l’accord.

Prigozhin, qui avait cherché à renverser le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major Valery Gerasimov, a publié lundi un discours vidéo qui, selon lui, avait été pris en Afrique.

Des informations non confirmées des médias russes ont indiqué que Dmitri Outkine, le bras droit de Prigojine, était également à bord et que Prigojine et ses associés avaient assisté à une réunion avec des responsables du ministère russe de la Défense.

Reuters n’a pas pu le confirmer et il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part du ministère de la Défense ou du Kremlin.

Peu de temps après que l’avion soit tombé du ciel, un deuxième jet privé lié à Prigojine, qui semblait également se diriger vers Saint-Pétersbourg, la base d’attache de Prigojine, a fait demi-tour vers Moscou, selon les données de suivi des vols, et a ensuite atterri.

Le tracker en ligne du radar de vol 24 a montré que l’Embraer Legacy 600 (numéro d’avion RA-02795) avait disparu du radar à 18h11.

Un clip vidéo non vérifié publié sur les réseaux sociaux montrait un avion ressemblant à un jet privé tombant du ciel vers la terre.

Un autre clip non vérifié montrait l’épave encore en feu de l’avion au sol.

Au moins un corps était visible.