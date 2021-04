L’émission à succès d’Amazon Prime, The Grand Tour, a révélé de nombreuses régions pittoresques de l’Écosse dans sa nouvelle bande-annonce.

Le producteur du Grand Tour, Andy Wilman, a pris à Instagram et a publié une vidéo teaser pour le très attendu spécial Ecosse.

5 Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May sont réunis pour la nouvelle spéciale écossaise du Grand Tour. Source: WireImage

Cependant, les présentateurs Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May ne figurent pas.

Au lieu de cela, le teaser présentait de superbes photos panoramiques dans une bande-annonce de style rétro.

Les téléspectateurs contraints ont vu l’emblématique pont rouge du Forth, situé à l’ouest d’Édimbourg et connu comme la première grande structure en acier au monde.

Cela a été suivi par de magnifiques paysages urbains et des images de campagne idyllique.

5 Le dernier épisode du Grand Tour met en vedette Jeremy Clarkson qui devrait être lancé plus tard cette année. Source: WireImage

Associé à une musique pleine de suspens, nous avons également vu des extraits du centre-ville d’Édimbourg et de Queensferry Crossing.

Les fans ont partagé leur enthousiasme en commentant la vidéo. Un fan a déclaré: «Grande échelle cinématographique et performances monumentales.»

Un autre s’est exclamé: « Je ne peux vraiment pas attendre! »

Un fan a admiré: «C’est ce que j’appelle un Grand tease! Je ne peux pas attendre ça !! »

5 Top Gear de la BBC a terminé sa 30e et la plus courte série de tous les temps.

5 Freddie, Flintoff, Paddy McGuinness et Chris Harris jouent dans la dernière série de Top Gear de la BBC.

La spéciale écossaise devrait être lancée plus tard cette année. La série a été filmée entre les verrouillages en 2020.

L’ancien Top Gear, le présentateur James May, a récemment parlé de la raison de son corps «bien chamoisé» en lock-out. Il a dit que c’était dû au fait de ne pas être autour des co-hôtes du Grand Tour, Jeremy et Richard.

James a expliqué qu’il avait réussi à se mettre en forme sur son vélo pendant la pandémie, principalement en raison de ne pas les avoir autour et de le ridiculiser pour l’avoir fait.

Pendant ce temps, Top Gear de la BBC a terminé sa 30e et la plus courte série de tous les temps.

Producteurs exécutifs, Clare Pizey et Alex Renton dit IOL comment ils se sont «inquiétés» des effets de la pandémie lors du tournage de la dernière série, en particulier « avec l’hiver au Royaume-Uni et l’impossibilité d’aller à l’étranger. »

5 « Vous n’êtes pas obligé d’aller à l’étranger pour avoir le sens de l’aventure et de beaux paysages. »

Clare a déclaré: «Mais je ne peux pas croire ce que nous avons réussi à faire, je pense vraiment que c’est une série vraiment forte. Vous n’êtes pas obligé d’aller à l’étranger pour avoir le sens de l’aventure et des paysages magnifiques, alors nous sommes allés dans des endroits magnifiques comme le Lake District et les Highlands écossais – et nous étions très reconnaissants de travailler à nouveau.

Parlant de la façon dont Top Gear est une émission familiale, Alex a ajouté, « Top Gear a toujours été un exercice d’équilibre. Cela a commencé comme un salon de l’automobile traditionnel, puis est devenu beaucoup plus axé sur le divertissement.

«Nous avons établi qu’il doit y avoir un véritable journalisme automobile pour les responsables de l’essence, mais aussi du plaisir pour toute la famille qui veut avoir une montre agréable un dimanche soir. C’est une partie importante de la composition de l’émission que nous livrons les deux. »

Vous pouvez regarder la dernière saison de Top Gear sur BBC iPlayer. Les versions précédentes de The Grand Tour sont disponibles à regarder sur Amazon.