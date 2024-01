Le patron du GOP de l’Arizona démissionne après une fuite de bande le montrant proposer un emploi à Kari Lake pour éviter la course au Sénat

PHOENIX (AP) – Le président du Parti républicain de l’Arizona, Jeff DeWit, a démissionné mercredi après avoir pu être entendu dans un enregistrement divulgué proposant un emploi et demandant Kari Lake, candidate au Sénat américain de nommer un prix qui la maintiendrait à l’écart de la politique.

Le départ de DeWit bouleverse le Parti républicain dans un état de champ de bataille qui occupera une place importante dans la bataille pour le contrôle de la Maison Blanche et du Sénat américain lors des élections de novembre.

Au moment de l’enregistrement en mars dernier, Lake menait une bataille judiciaire infructueuse pour la contester. défaite lors de la course au poste de gouverneur de l’Arizona en 2022 et se préparer pour une campagne au Sénat américain. Pendant ce temps, les républicains de Washington, meurtris par des résultats décevants à mi-mandat, parlaient ouvertement de leur intention de rechercher des candidats républicains au Sénat qui seraient plus viables aux élections générales.

“Il y a des gens très puissants qui veulent vous garder à l’écart”, a déclaré DeWit à Lake dans ce qu’il a décrit comme un enregistrement “monté sélectivement”. “Mais ils sont prêts à joindre les actes de leurs paroles, et ce, de manière importante.”

Il n’a pas précisé qui lui avait demandé de s’approcher de Lake, mais a déclaré qu’ils étaient « de retour vers l’Est ». Il lui demande à plusieurs reprises de ne parler à personne de cette conversation.

“Y a-t-il un nombre auquel…” demande DeWit à un moment donné, avant que Lake n’intervienne : “Je peux être acheté ?”

Dans un communiqué annonçant sa démission, DeWit a déclaré qu’il avait prévu de se battre pour conserver son emploi jusqu’à ce que l’équipe de Lake lui lance un ultimatum pour démissionner, sinon elle publierait un autre enregistrement plus préjudiciable.

“Je ne suis vraiment pas sûr de son contenu, mais compte tenu de nos nombreuses conversations ouvertes passées en tant qu’amis, j’ai décidé de ne pas prendre de risque”, a déclaré DeWit.

Il a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de soudoyer Lake, mais qu’il lui conseillait franchement de ne pas participer à la course au Sénat et de se présenter à nouveau au poste de gouverneur en 2028. Il employait Lake dans son entreprise privée à l’époque, a-t-il déclaré, et ils l’auraient fait. a eu « de nombreuses conversations au cours desquelles je veillais à ses intérêts financiers ».

“Notre relation était basée sur l’amitié, et la conversation qui est maintenant scrutée était un échange ouvert et sans surveillance entre amis dans le salon de sa maison”, a déclaré DeWit. “Je pensais sincèrement offrir une perspective utile à quelqu’un que je considérais comme un ami.”

Lake, une ancienne présentatrice de journal télévisé, a un penchant pour la militarisation des enregistrements de ses confrontations.

Elle porte régulièrement un petit microphone lors de ses apparitions publiques tandis que son mari, ancien photographe de presse, enregistre ses interactions avec ses partisans, ses critiques, la presse et toute autre personne qu’elle rencontre. Elle publie parfois des vidéos de rencontres conflictuelles sur les réseaux sociaux.

Un compte Twitter associé à la campagne de Lake a publié une vidéo de son avocat parlant sur haut-parleur avec un avocat du comté de Maricopa alors que Lake affirmait que le comté lui avait volé la course de 2022 au poste de gouverneur de l’Arizona. Les tribunaux ont rejeté à plusieurs reprises ses allégations de fraude.

Pourtant, même si Lake livrait des arguments de style campagne à un public absent de la salle, DeWit ne semblait pas comprendre qu’il était enregistré.

L’enregistrement, publié pour la première fois par le Daily Mail, a été divulgué quelques jours avant la comparution de l’ancien président Donald Trump à une collecte de fonds pour le GOP de l’Arizona, qui a désespérément besoin d’argent, et à la réunion annuelle du comité d’État du parti.

Sans nommer son visiteur, Lake a décrit à plusieurs reprises la réunion lors de ses apparitions publiques, l’utilisant pour renforcer son image d’étrangère secouant un establishment corrompu.

DeWit s’est effondré, dénonçant la « tendance inquiétante de Lake à exploiter les interactions privées à des fins personnelles », ce qui, selon lui, est préoccupant compte tenu du temps que Lake passe avec Trump.

“Je me demande à quel point un sénateur américain peut être efficace lorsqu’on ne peut pas lui faire confiance pour s’engager dans des conversations privées et confidentielles”, a déclaré DeWit.

DeWit était directeur des opérations pour les campagnes Trump de 2016 et 2020 et directeur financier de la NASA pendant la présidence Trump. Il était considéré comme un agent de confiance et expérimenté capable de combler le fossé amer entre les loyalistes de Trump et les républicains de la vieille garde en Arizona, dont beaucoup ont été intégrés au parti par le regretté sénateur John McCain.

Avant cela, il était trésorier élu de l’État de l’Arizona.

Il est le deuxième président du GOP à quitter brusquement ce mois-ci après les républicains de Floride. évincé Le président Christian Ziegler alors que la police enquête sur un allégation de viol contre lui.

Tard mardi, Lake a déclaré aux journalistes lors du parti de Trump pour la victoire des primaires dans le New Hampshire que DeWit devait démissionner.

« Nous ne pouvons pas avoir quelqu’un de corrompu et de compromis à la tête du Parti républicain », a-t-elle déclaré.