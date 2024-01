Le patron du GOP de l’Arizona démissionne après des fuites audio explosives de lui qui aurait tenté de soudoyer Kari Lake : « J’ai été piégé »

Politique





Le président du Parti républicain de l’Arizona, Jeff DeWit, a démissionné mercredi après qu’un son explosif ait émergé de lui essayant apparemment d’inciter Kari Lake à ne pas poursuivre la nomination du GOP au Sénat cette année.

Dans un rapportDeWit, 51 ans, a déclaré qu’il avait choisi de démissionner plutôt que de se battre pour son poste après que l’équipe de Lake ait menacé de publier un “enregistrement plus préjudiciable”.

L’audio, qui a été enregistré en mars de l’année dernière, a été publié par le Daily Mail Mardi.

“J’ai dit des choses que je regrette, mais je réalise en entendant l’enregistrement de Lake que j’ai été piégé”, a déclaré DeWit.

“Je crois qu’elle a orchestré toute cette situation pour avoir le contrôle sur l’État partie, et il ressort clairement de l’enregistrement qu’elle a élaboré ses réponses en sachant qu’elle l’enregistrait, avec l’intention d’utiliser cet enregistrement plus tard pour se présenter comme une héroïne. dans sa propre histoire.

La campagne de Lake a nié les accusations selon lesquelles un membre de leur équipe « aurait menacé ou fait chanter DeWit ».

Jeff DeWit a accusé Kari Lake de trahison. Getty Images

“Il y a des gens très puissants qui veulent vous garder à l’écart”, a plaidé DeWit dans l’audio, selon le Daily Mail. “Donc, la demande que j’ai reçue aujourd’hui de l’Est était la suivante : ‘Y a-t-il des entreprises ou quelque chose qui pourrait simplement la mettre sur la liste de paie pour la garder à l’écart ?'”

Lake, à l’air agacé, qui s’est présenté sans succès au poste de gouverneur de l’Arizona en 2022, a répondu : « Il s’agit de vaincre Trump et je pense que c’est une très très mauvaise chose pour notre pays. »

“Y a-t-il un nombre auquel…”, a commencé plus tard DeWit.

« Je peux être acheté ? C’est de ça qu’il s’agit », intervint Lake.

Kari Lake est le favori de la primaire du GOP pour le Sénat de l’Arizona. PA

DeWit a ensuite suggéré à Lake de « faire une pause de quelques années » puis de revenir en politique. Lake a rejeté cette idée en déclarant : « Ce n’est pas une question d’argent, c’est une question de notre pays. »

Après la diffusion de l’audio, Lake, qui a assisté mardi soir à la victoire de Trump aux primaires du New Hampshire à Nashua, a confirmé le contenu de la cassette et a demandé à DeWit de démissionner.

« Je veux que la corruption soit éliminée de notre gouvernement. Peu importe que ce soit du côté démocrate ou du côté républicain : nous allons éradiquer la corruption.» Lake a dit à Just the News.

Lake a contesté sa défaite face à la démocrate Katie Hobbs lors des élections au poste de gouverneur de 2022, mais ses allégations de vote volé ont été rejetées par les tribunaux.

Sa campagne au Sénat a déclaré dans un communiqué que « l’enregistrement parle d’elle-même » et que « DeWit a tenté de soudoyer Kari Lake ».

“Heureusement, Kari est une personne extrêmement éthique qui a rejeté les multiples tentatives de DeWit de lui offrir de l’argent et des sièges au conseil d’administration en échange du fait que Kari ne se présente pas à des fonctions publiques”, a déclaré la campagne dans un communiqué obtenu par The Post.

“Il est regrettable que Dewit n’ait pas reconnu à quel point son comportement était contraire à l’éthique et qu’il ne se soit toujours pas excusé auprès des républicains de l’Arizona.”

Lake, un ancien présentateur de journal télévisé, entre dans la course au Sénat en tant que favori du GOP et figure la plus puissante de l’État parti.

L’Arizona, autrefois considéré comme un État rouge uni, a connu une tendance violette au cours des derniers cycles électoraux. En plus de la victoire de Hobbs sur Lake en 2022, l’État du Grand Canyon n’a pas élu de sénateur républicain depuis feu John McCain en 2016.

Lors de l’élection présidentielle de 2020, l’Arizona s’est porté candidat démocrate pour la deuxième fois seulement depuis 1952.

Kari Lake a été un fervent partisan de Donald Trump. PA

DeWit a également dénoncé la diffusion de l’audio comme une « trahison de confiance mais aussi une violation des responsabilités fiduciaires d’un employé ».

Au moment de l’enregistrement, la société de logiciels de DeWit, Superfeed Technologies, payait Lake en tant que conseiller.

« Contrairement à l’idée selon laquelle je suis un ennemi de Lake, cette conversation a été enregistrée alors que j’employais Lake dans mon entreprise privée. En fait, pendant plus d’un an et demi, nous avons eu de nombreuses conversations au cours desquelles je veillais à ses intérêts financiers », a déclaré DeWit mercredi.

« Contrairement aux accusations de corruption, mes discussions ont été transparentes et destinées à offrir une perspective et non une coercition », a-t-il poursuivi. “Je pensais sincèrement offrir une perspective utile à quelqu’un que je considérais comme un ami.”

DeWit est un fervent partisan de l’ancien président Donald Trump, en tant que président de la campagne 2016 de l’homme de 77 ans en Arizona, directeur financier de la NASA de 2018 au début 2020 et directeur de l’exploitation de la campagne 2020 de Trump.











