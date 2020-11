Le patron du foyer de soins, 61 ans, s’est suicidé avec un fusil de chasse dans un parking du QG de la police

Un chef de maison de retraite s’est suicidé avec une arme à feu dans un parking de la police après avoir lutté pour faire face à la pandémie et craignant de la propager aux résidents, selon une enquête menée aujourd’hui.

Vernon Hough, 61 ans, père de quatre enfants, a été retrouvé mortellement assuré dans un quartier général de la police à Wrexham – à seulement un mile de sa maison de soins où il était “ dévoué ” à ses 40 résidents âgés.

Sa femme au cœur brisé, Louise, a déclaré à un coroner qu’il avait du mal à gérer les souffrances des résidents, à sécuriser les EPI pour le personnel et à essayer d’obtenir une aide médicale dans la maison du nord du Pays de Galles.

Une enquête sur sa mort a permis aux policiers de le retrouver mort dans sa voiture, blessé à la tête par le fusil de chasse.

Mme Hough a déclaré: “Il n’avait pas peur de l’attraper, il avait peur de le propager.”

L’enquête a révélé que M. Hough avait été retrouvé par la police dans leur parking à Llay, Wrexham, le 21 mai, la porte ouverte et l’arme en vue.

M. Hough dirigeait la maison de soins infirmiers Gwastad Hall dans une maison de campagne du XIXe siècle à Wrexham, s’occupant de 40 résidents avec son épouse, Louise.

Le coroner adjoint du nord du Pays de Galles est et du centre David Pojur, a enregistré une conclusion de suicide lors de l’enquête Ruthin.

Il a déclaré: “C’est une mort très triste, lorsque la pression de travailler à travers la pandémie a submergé votre mari.”

M. Pojur a déclaré que la situation avait affecté sa santé mentale et que “ c’était devenu trop pour lui ”.

Son personnel a planté un arbre de la mémoire en hommage à leur patron dans sa maison de retraite – et l’a décrit comme un «homme spécial qui restera à jamais dans nos cœurs».

Gwastad Hall a été ouvert en 1987 après que la famille Hough a converti l’ancienne salle sur le site de 11 acres à Cefyn-y-Bedd en une maison de retraite.

Grand-père Vernon l’a décrit comme un travail d’amour pour s’occuper des résidents – et a été décrit comme un “ père de substitution ” pour beaucoup d’entre eux.

Il était souvent aperçu en train d’arroser les plantes à l’extérieur et sa famille a demandé aux personnes en deuil de planter des fleurs à la mémoire de M. Hough en raison de son «amour des fleurs».

Ils ont également accepté des dons à ses «résidents bien-aimés et au personnel dévoué» de la maison de soins.

Sa nécrologie disait: “ Il manquera beaucoup à plus de gens qu’il ne l’avait jamais pensé. ”

M. Hough a été décrit comme «dévoué» à ses résidents par Care Forum Wales.

Mario Kreft CBE, président de Care Forum Wales, a déclaré: “ Nous avons été profondément attristés et choqués d’entendre la tragique nouvelle concernant Vernon et nos pensées vont à la famille en cette période difficile.

“ Vernon et son épouse Louise sont des partisans de longue date du Care Forum Wales et Gwastad Hall est un élément précieux et très respecté de la communauté depuis de nombreuses années.

«Il manquera beaucoup à sa famille immédiate, à ses amis ainsi qu’au personnel et aux résidents auxquels il était dévoué.

Care Forum Wales représente bien plus que des maisons de retraite, des maisons de soins infirmiers et d’autres prestataires de soins de santé et sociaux indépendants du Pays de Galles.

Il a appelé à une enquête publique sur la gestion de la crise par le gouvernement gallois – et souhaite qu’il examine le manque de tests, la disponibilité et le coût des EPI et le manque de soutien financier.

M. Kreft a déclaré: «C’est une crise qui ne peut pas être balayée sous le tapis.

«Nous sommes très préoccupés par la manière dont cette pandémie a été gérée et par les coûts tragiques de ces décisions sur des vies humaines. De toute évidence, il faut répondre aux questions et accepter la responsabilité.