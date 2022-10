Le patron du football prêt à assumer la responsabilité après que la tragédie a fait 125 morts (VIDEO)

Un président de club de football indonésien a déclaré que “les vies sont plus précieuses que le football” après la catastrophe du stade

Le président de l’Arema FC, Gilang Widya Pramana, a déclaré qu’il était prêt à accepter la responsabilité de la tragédie du stade Kanjuruhan à Java oriental, en Indonésie, qui a choqué le monde du football et coûté la vie à 125 supporters samedi.

La tragédie s’est produite lorsque la police a lancé des gaz lacrymogènes sur les supporters qui ont envahi le terrain après la défaite 3-2 de l’Arema FC à domicile face à ses rivaux amers Persebaya en Liga 1 indonésienne.

La panique s’est propagée sur les terrasses, faisant affluer des milliers de personnes vers les sorties où beaucoup ont étouffé.

Lors d’une conférence de presse en larmes lundi, Pramana a assumé l’entière responsabilité de la catastrophe qui aurait initialement fait 174 morts avant que le nombre de morts ne soit révisé à 125.

“Je voudrais vraiment, une fois de plus, présenter mes excuses à toutes les victimes, aux familles, au peuple indonésien, à tous ceux qui ont été impliqués… à la Fédération indonésienne de football, à la police et au président ( Joko Widodo) pour la tragédie survenue à Arema », dit Pramana en se tamponnant les yeux avec des mouchoirs et en se consolé.

« Nous ne pouvons rien dire sur le nombre de victimes là-bas. Nous regrettons que cela se soit produit. En tant que président de l’Arema FC, je suis prêt à assumer l’entière responsabilité de l’incident du 1er octobre. Pramana a ajouté.

“Nous sommes prêts à donner une compensation et n’importe quoi [else] aux victimes, même si rien de ce que nous faisons ne peut les faire revenir.

Pramana a également souligné que “Les vies sont plus précieuses que le football.”

Lors d’une conférence de presse séparée, le ministre en chef de la sécurité, Mohammad Mahfud Mahmodin, communément appelé Mahfud MD, a déclaré qu’Arema FC “identifier immédiatement les responsables du drame”.

Mahfud MD avait précédemment publié sur Instagram que 42 000 billets avaient été vendus pour le match dans un stade de football dont la capacité est limitée à 38 000.

Le président Joko Widodo a appelé à ce que la tragédie du stade Kanjuruhan soit la dernière “dans la nation” et a ordonné la suspension de tous les matchs de Liga 1 dans l’attente d’une enquête.

Réagissant à la tragédie, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que le monde du football était “en état de choc” sur un “journée sombre pour toutes les personnes impliquées” dans le sport.