Le patron du football espagnol appelé pour avoir embrassé le joueur sur les lèvres lors de la célébration d’après-match

Le chef de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, est condamné en ligne après avoir attrapé et embrassé le milieu de terrain Jenni Hermoso lors de la remise des médailles d’après-match.

Hermoso, qui a aidé l’équipe à remporter son premier titre en Coupe du monde féminine dimanche soir à Sydney, avait serré Rubiales dans ses bras avant de lui saisir la tête, de l’embrasser sur les lèvres et de lui tapoter le dos.

Le moment a suscité la controverse en ligne, l’ancien Socceroo Craig Foster qualifiant le moment d ‘ »horrible » sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) et exhortant la FIFA et la FA espagnole à retirer Rubiales.

« Les femmes dans le sport sont quotidiennement soumises à un différentiel de pouvoir extrême, à l’objectivation, au harcèlement, aux abus sexuels et à une absence d’agence et de pouvoir », a déclaré Foster.

S’adressant au moment, Hermoso a déclaré: « Ouais, je n’ai pas apprécié ça. »

Dans des commentaires ultérieurs, faits à l’AFP via la Fédération espagnole, Hermosa a minimisé l’incident en disant: « C’était un geste mutuel totalement spontané en raison de l’immense joie que procure une victoire en Coupe du monde. »

« Le président et moi avons une excellente relation, son comportement avec nous tous a été exceptionnel et c’était un geste naturel d’affection et de gratitude. »

Rubiales a également défendu ses actions en s’exprimant sur la station de radio espagnole MARCA.

« Le baiser avec Jenni ? Les idiots sont partout », a-t-il déclaré en réponse aux critiques.

« Quand deux personnes ont un geste d’affection sans importance, on ne peut pas écouter l’idiotie ».

Mais les fans en ligne ont exprimé leur déception et leur colère face au geste.

« Une fin ridiculement sombre pour une Coupe du monde qui avait apporté tant de joie », a déclaré un fan sur X.

« Toutes les victoires remportées par les femmes l’ont été en dépit de leur gestion, pas à cause de la gestion », a déclaré un autre fan en ligne.

l’équipe et les entraîneurs ont célébré en deux groupes distincts à chaque extrémité du terrain avant de se réunir plus tard.

l’année dernière, lorsque 15 joueurs nationaux ont déclaré qu’ils ne joueraient plus pour leur pays tant qu’il restait en poste.

Les rapports de l’époque ont souligné les problèmes des joueurs avec la formation, les installations et le faible niveau de soutien de la fédération ainsi que de l’entraîneur, que certains considéraient comme trop autoritaire.

Des pourparlers conciliants ont conduit à trois joueuses parmi « Las 15 » à se présenter à la Coupe du monde : Aitana Bonmati, Mariona Caldentey et Ona Batlle.

Les autres n’ont pas été pris en compte, notamment les doubles vainqueurs de la Ligue des champions de Barcelone, Patri Guijarro et Mapi Leon.

Lors d’une conférence de presse après la victoire de l’Espagne en demi-finale contre la Suède, Vilda a déclaré : « Vous posez des questions sur le passé. »

«Je voudrais indiquer le soutien et le soutien du président (Rubiales) … un président qui réagit avec courage.

« Il m’a fait confiance. Nous sommes satisfaits de l’ensemble du processus et avons une grande unité.

Rapports supplémentaires AAP.