Le patron du football de la police britannique veut de nouvelles règles d’interdiction des fans, car la consommation de drogue autour des matchs fait suite à « l’augmentation de la consommation de cocaïne dans la société au sens large »

Un certain nombre de fans anglais ont été filmés en train de renifler ouvertement des substances au stade de Wembley et ailleurs autour de Londres avant et après la finale de l’Euro 2020 dimanche.

Alors que des parieurs tapageurs se frayaient un chemin dans le sol pour voir les tirs au but de leur pays contre l’Italie, il y avait également plusieurs rapports de supporters se battant les uns contre les autres, attaquant des Italiens et vandalisant.

Le chef de la police du Cheshire, Mark Roberts, qui dirige la police du football, a déclaré à l’Independent qu’il poursuivait la mise en œuvre d’accusations permettant aux flics d’imposer des ordonnances d’interdiction de football à toute personne trouvée en possession de drogue.

La consommation de cocaïne est « prévalente » parmi les fans de football anglais et a déjà été identifiée comme un problème par les responsables sur des terrains à travers le pays depuis des années, a-t-il déclaré.

« Le football reflète l’utilisation accrue de la cocaïne dans la société au sens large, mais il peut conduire à certains comportements négatifs », Roberts a ajouté.

« La législation sur l’interdiction du football spécifie actuellement les problèmes liés à l’abus d’alcool, et nous aimerions beaucoup la mettre à jour avec la consommation de drogue et en faire un déclencheur de la même manière. »

La loi permet actuellement d’imposer des interdictions si des personnes sont reconnues coupables d’infractions spécifiques, visant à prévenir la violence et le désordre.

Bien qu’il existe des crimes connexes pour la possession d’alcool ou l’ivresse en entrant ou en essayant d’entrer dans un terrain, il n’y a pas d’équivalent drogue.

Roberts a déclaré que la mise à jour de la loi de telle manière « serait utile et refléterait certains aspects pratiques de ce que nous voyons ».

« Il est temps pour nous d’examiner à quel point certaines lois sur l’interdiction du football sont contemporaines, car le temps a passé et il est approprié de la revoir et de vérifier qu’elle est adaptée à son objectif. »

Le parti travailliste d’opposition soutient les appels, le ministre de l’Intérieur fantôme Nick Thomas-Symonds déclarant : « La loi devrait être modifiée pour suivre le rythme du monde réel – et refléter ce qui cause et contribue au désordre.

« Cela devrait inclure l’utilisation de toutes les drogues illégales en ce qui concerne les ordonnances d’interdiction de football. »

Alors que le ministère de l’Intérieur a confirmé que la législation est « contrôlé en permanence« , il ne divulguerait pas s’il envisageait l’appel de Roberts concernant la drogue.

La cocaïne est le problème du football anglais. Pas de mauvais maintien de l’ordre, pas d’intendance inadéquate, pas d’heures de coup d’envoi tardives, pas de fans sans billets. Ils sont alimentés par des drogues de classe A partout où ils vont. – Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) 12 juillet 2021

« La violence et les troubles liés au football de quelque nature que ce soit ne seront pas tolérés, c’est pourquoi environ 1 400 hooligans sont actuellement interdits d’assister à des matchs en vertu des ordonnances d’interdiction du football », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« La législation est constamment réexaminée et cette semaine, le Premier ministre a annoncé qu’elle serait prolongée afin que les agresseurs en ligne puissent être bannis des stades jusqu’à 10 ans.

« Les drogues dévastent des vies, ruinent des familles et endommagent des communautés, c’est pourquoi nous mettons en place une nouvelle unité intergouvernementale antidrogue pour lutter contre les problèmes » il a juré.

L’anthropologue de l’Université de Kent, le Dr Martha Newson, spécialisée dans le football, a insisté sur le fait que « culture de la cocaïne » croît.

« Comment tous les fans de football arrivent-ils à 20 heures après une longue journée de beuverie ? Ça s’appelle ‘cocaïne’ lmao, dont j’ai entendu parler d’ailleurs » pic.twitter.com/GZLXQoEEaG – James Greig (@jamesdgreig) 11 juillet 2021

« L’alcool était certainement un élément central à Wembley dimanche, mais nous devons également considérer le rôle que la cocaïne aurait pu avoir », elle a dit.

« Mes recherches récentes montrent que la consommation de cocaïne chez les fans est associée à plus de troubles et de violence chez les fans.

« Suivre une journée de consommation d’alcool tout en ayant l’énergie et la coordination nécessaires pour passer la sécurité en fin de journée serait inhabituel.

« Pendant une décennie ou plus, de nombreux fans inconditionnels ont utilisé la cocaïne pour maintenir leur énergie d’une manière que l’alcool ne peut pas. La consommation de cocaïne n’a pas encore été abordée dans le football. »