Le patron du FMI met en garde les États-Unis contre la construction de barrières économiques

La division de l’économie mondiale en blocs rivaux nuira à toutes les parties concernées, déclare Kristalina Georgieva

Les tentatives des États-Unis d’ériger des barrières économiques pour atteindre leurs objectifs géopolitiques finiront par leur nuire ainsi qu’au reste du monde, a déclaré la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

“Ma préoccupation est une fragmentation croissante de l’économie mondiale”, Georgieva a déclaré samedi dans une interview au Washington Post. “Nous sommes peut-être en train de devenir somnambules dans un monde qui est plus pauvre et moins sûr en conséquence.”

Si la rivalité entre les États-Unis et la Chine divise l’économie mondiale en camps opposés, elle diminuera de 1,5 %, soit plus de 1 400 milliards de dollars par an, a-t-elle déclaré, ajoutant que les pertes en pourcentage pour la région asiatique seraient deux fois plus importantes. .

Georgieva, née en Bulgarie, s’est souvenue qu’elle avait « a vécu la première guerre froide de l’autre côté du rideau de fer. Et, oui, il fait assez froid là-bas. Et participer à une seconde guerre froide pour une autre génération est… très irresponsable.

Le chef du FMI a déclaré que les tarifs sur les produits chinois qui avaient été imposés sous l’ancien président américain Donald Trump et maintenus en vigueur sous Joe Biden étaient l’une de ces mesures contre-productives. Elle n’a pas mentionné les sanctions imposées à Moscou sur le conflit en Ukraine ou les tentatives de Washington et de ses alliés de plafonner les prix de l’énergie russe.

Une certaine diversification des chaînes d’approvisionnement pourrait être nécessaire, en particulier après la pandémie de Covid-19, mais quand elle disparaîtra « Au-delà de la logique économique, ce serait préjudiciable aux États-Unis et au reste du monde », a souligné Georgieva.

“Il est important de bien réfléchir aux actions et à ce qu’elles peuvent générer comme contre-actions, car une fois que vous avez laissé le génie sortir de la bouteille, il est difficile de le remettre en place”, elle a averti.

Cependant, le chef du FMI a suggéré qu’une scission complète entre les États-Unis et la Chine serait probablement impossible. Le commerce annuel entre les deux principales économies du monde s’élève actuellement à 600 milliards de dollars, et ils sont profondément interconnectés, a-t-elle expliqué.