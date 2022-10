Le patron du Conseil « bombarde les réfugiés ukrainiens avec des textes séduisants et des yeux complémentaires »

Un patron du CONSEIL a été suspendu de ses fonctions suite à des allégations selon lesquelles il aurait envoyé des SMS séduisants à des réfugiées ukrainiennes.

Nick Dawe, 64 ans, est accusé d’avoir envoyé des messages aux femmes vivant dans son conseil local qui avaient été relogées après avoir fui l’Ukraine déchirée par la guerre.

Nick Dawe est accusé d’avoir envoyé des messages inappropriés aux réfugiées ukrainiennes

On pense que l’accusé a aidé à reloger des réfugiés via son rôle de chef de l’exploitation au conseil du district d’Epping Crédit : Alamy

On prétend qu’il fera l’objet d’une enquête sur sa conduite présumée avec des femmes qui ont déménagé dans l’Essex.

Selon The Mail, le chef de l’exploitation du conseil du district d’Epping a déjà été publiquement défendu pour son travail d’aide aux réfugiés, qui comprenait la conduite d’une camionnette vers la nation décimée plus tôt cette année pour fournir une “aide humanitaire”.

Mais des sources affirment maintenant qu’il a été accusé d’avoir envoyé une série de messages inappropriés à des femmes hébergées dans la région, y compris des invitations pour qu’elles restent dans sa résidence secondaire à Liverpool.

Parmi les allégations, il aurait envoyé des textes complétant les “beaux yeux” d’une femme ukrainienne et envoyé à plusieurs reprises des messages contenant des baisers.

Les patrons du conseil disent qu’ils ont d’abord été alertés des allégations d’une famille accueillant une réfugiée avant que des accusations similaires ne soient ensuite émises par d’autres femmes au cours de la période estivale.

Une Ukrainienne aurait déclaré au Mail : «[The messages] étaient comme des bisous, des bisous, pas comme des amis. Comme un câlin, un bisou. Pour moi, câliner et embrasser ne concerne pas les amis.

“Je me souviens juste qu’il m’a invité, ma mère et moi, à Liverpool, il a une maison à Liverpool. Il a envoyé une photo du jardin de Liverpool, dont je me souviens.

“Je comprends qu’il me parle comme un homme, pas comme un ami. Et je lui envoie un texto désolé, nous pouvons juste être comme des amis dans le hub [community event]et c’est tout, pas comme un homme et une femme, ne m’envoyez pas de SMS, c’est tout.

“J’envoie un texto : désolé, ne m’envoie pas de SMS, ne m’invite pas quelque part, parce que je comprends que si ça continue, ce sera comme tu le sais, parce que je n’ai pas 20 ans, je sais comment les hommes pensent.”

Une enquête sur la conduite de M. Dawes aurait été lancée il y a six semaines et concernerait “plusieurs femmes”, selon une source recueillie par le Mail.

Un ami proche du patron du conseil a déclaré au point de vente: «Je ne pense pas qu’il ait fait quoi que ce soit de mal. Je pense qu’il a été utilisé comme bouc émissaire pour diverses choses. Tout ce qu’il a fait depuis le premier jour, c’est de l’aide. Il a conduit en Ukraine, pour l’amour de Dieu.

Au total, on estime que 135 900 Ukrainiens sont hébergés par des familles britanniques dans le cadre du programme de parrainage du gouvernement – ​​la majorité étant des femmes et des enfants.

Dans un communiqué, M. Dawe a déclaré: “Je ne peux pas commenter car un processus n’a pas encore commencé. Aucune allégation n’a été faite par des Ukrainiens. Il y aura peut-être une histoire dans environ un mois, mais elle pourrait bien être différente.

Un porte-parole du conseil a déclaré: «Il serait essentiel de suivre les protocoles et procédures RH appropriés afin d’éviter de nuire à toute enquête.

“Nous sommes donc désolés de ne pas pouvoir commenter plus en détail.”