Le patron du comté de Derby, Wayne Rooney, s’excuse pour la plainte déposée par la police pour des images de soirées privées

Wayne Rooney s’est excusé après la diffusion d’images du directeur du comté de Derby lors d’une soirée privée. Jon Hobley/MI News/NurPhoto via Getty Images

Le manager du comté de Derby, Wayne Rooney, s’est excusé auprès de sa famille et du club après que des images de lui lors d’une soirée privée soient apparues en ligne le week-end dernier.

La police du Cheshire a déclaré mercredi avoir abandonné une plainte pour chantage concernant les images, qui semblaient montrer l’ancienne star de Manchester United endormie sur une chaise avec des femmes inconnues posant à côté de lui.

« J’ai fait une erreur, » Rooney a déclaré à Sky Sports. « Je suis allé à une soirée privée avec deux de mes amis et de ma part, je voudrais m’excuser auprès de ma famille et du club pour les images qui circulaient et je veux aller de l’avant.

« Je suis reconnaissant au comté de Derby de m’avoir donné cette opportunité de remettre ce club à sa place, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m’assurer de le faire.

« C’est réglé. J’ai hâte d’aller de l’avant et de me préparer pour un autre match dimanche. »

Rooney a été nommé manager de Derby en janvier avec le bas du tableau. Le joueur de 35 ans les a maintenus dans le championnat avec un match nul 3-3 avec Sheffield mercredi lors de la dernière journée de la saison.

Derby lance sa campagne 2021-22 contre Huddersfield Town le 7 août.