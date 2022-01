Le patron du comté de Derby, Wayne Rooney, refuse l’approche d’Everton

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

« Mais je comprends les sentiments des supporters car, ces dernières années, le club n’a pas obtenu de bons résultats et c’est normal qu’ils ne soient pas contents. »

« Je pense que ces critiques ne sont pas dirigées contre moi. C’est l’environnement maintenant car le club n’est pas en bonne position et les supporters sont passionnés », a déclaré Pereira à Sky Sports.

Pereira a remporté des titres de champion au Portugal, en Grèce et en Chine, mais il est considéré comme une nomination risquée compte tenu de son manque d’expérience dans le football anglais.

Les fans ont protesté après la défaite 1-0 à domicile du week-end dernier contre Aston Villa et tout au long de cette semaine à l’extérieur de Goodison Park.

Derby est entré en fonction en septembre et il reste à craindre que le club n’ait pas les fonds nécessaires pour remplir ses engagements pour le reste de la saison.

« Je crois que je serai un manager de Premier League. Je crois que je suis prêt pour ça, à 100 %. Et si c’est avec Everton un jour dans le futur, ce serait absolument génial.

« Everton a approché mon agent et m’a demandé de passer un entretien pour le poste vacant, ce que j’ai refusé », a déclaré Rooney lors d’une conférence de presse.

L’ancien capitaine de l’Angleterre et de Manchester United a eu deux sorts avec son club d’enfance Everton en tant que joueur.

