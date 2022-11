Le patron du Celtic, Ange Postecoglou, exige les normes de la Ligue des champions alors que les Hoops se concentrent sur les compétitions nationales | Nouvelles du football

Ange Postecoglou a mis au défi ses joueurs du Celtic de se mesurer aux normes de la Ligue des champions alors qu’ils se concentrent sur les questions nationales pour le reste de la campagne.

Le Celtic a terminé sa campagne de groupe de la Ligue des champions avec deux points et une défaite 5-1 contre le Real Madrid mercredi, mais il y a eu des encouragements avec la façon dont ils ont apporté leur style de jeu offensif et créé des occasions tout au long de l’expérience.

Ils accueillent désormais une équipe de Dundee United samedi qu’ils ont battue 9-0 en août et on a demandé à Postecoglou comment il pouvait combler le fossé entre la Premiership écossaise et la compétition d’élite européenne lorsqu’il a assisté à l’assemblée générale annuelle du club vendredi.

Postecoglou a expliqué qu’exposer ses joueurs aux normes était la première étape majeure et a ajouté : “Tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’ils reçoivent un coup de poing sur le nez. Ensuite, vous devez comprendre les choses. Nous avons pris quelques coups mais nous nous sommes exposés et mesuré nous-mêmes et ce sera notre mesure à partir de ce jour.”

S’exprimant plus tard lors d’une conférence de presse, le manager de la Premiership écossaise du mois de septembre et octobre s’est dit confiant que le Celtic ne serait pas meurtri par sa défaite en Espagne.

Image:

Le Celtic a gagné 18 points en septembre et octobre





“Pour continuer l’analogie, je ne pense pas que nous ayons été éliminés”, a-t-il déclaré. “Je pense toujours que nous sommes lucides.

“Il n’y a pas de surprise dans le niveau auquel nous avons fait face et sachant que nous devons nous améliorer, mais comme exercice pour nous tester et nous mesurer, nous l’avons fait. Les joueurs comprennent les niveaux requis et c’est à nous de combler cet écart.

“Vous devez adopter ce genre de mentalité dans votre compétition nationale. Cela ne sert à rien de revoir ce que nous avons fait cette année et d’essayer de le résoudre dans 12 mois si nous nous qualifions à nouveau, car vous avez perdu 12 mois à développer ces domaines.

“L’idée est de prendre ces leçons de la Ligue des champions et de les mettre dans les compétitions de Premiership et de coupe et d’essayer d’élever notre niveau de football.

Image:

Le Celtic a perdu son dernier match de Ligue des champions contre le Real Madrid 5-1





“Je parle tous les jours aux joueurs du football de la Ligue des champions et des normes de la Ligue des champions. Il ne devrait pas y avoir de différence dans la façon dont nous nous préparons pour le Real Madrid ou Dundee United.”

Postecoglou est sûr que ses joueurs ont déjà profité de l’expérience.

“Le temps nous le dira avec la façon dont les joueurs relèvent ce défi, mais je les ai vus grandir à travers les matchs, même si les résultats ne reflètent pas cela”, a-t-il déclaré.

“La façon dont ils ont assumé la responsabilité et essayé de jouer notre football, sachant que nous avons encore du chemin à parcourir pour atteindre ce niveau, j’ai déjà vu une croissance en eux, et dans la ligue nationale également – nos performances il y en a eu d’excellents.

Image:

Postecoglou s’est adressé à l’assemblée générale du Celtic vendredi





“Le nombre de buts que nous marquons et les occasions que nous créons sont dus au fait que nous appliquons les leçons apprises tout au long de la Ligue des champions dans le match national.

“J’espère qu’ils comprennent qu’il y a un niveau de confiance et de sécurité autour duquel je ne les exposerai pas et ne les vendrai pas si nous avons une nuit comme nous l’avons fait l’autre soir lorsque nous avons encaissé cinq buts.

“J’aime l’esprit dont ils ont fait preuve, j’aime la façon dont ils ont relevé le défi. Ce n’est pas facile à faire.

“Il y avait probablement une sortie plus facile pour nous, non pas qu’elle nous aurait garanti de meilleurs résultats. Mais si nous jouions de manière plus conservatrice, étions moins ouverts et agressifs dans notre approche, nous n’aurions peut-être pas perdu le dernier match d’une telle manière. une marge.

“Mais dans les autres matchs, nous n’avons été époustouflés par personne et ils en ont tiré réconfort et confiance. Je pense qu’ils veulent voir jusqu’où ils peuvent aller.”

Image:

Cameron Carter-Vickers revient pour le match du Celtic contre Dundee United





United a limogé Jack Ross à la suite de la défaite à domicile du record du club et a installé son assistant, Liam Fox, dans son rôle, mais ils sont bloqués sur neuf points avec le dernier club du comté de Ross.

“Cette journée a été un peu inhabituelle dans la mesure où nous venons de frapper une véritable séquence dorée de création d’opportunités et de buts marqués”, a déclaré Postecoglou.

“Nous avons eu des matchs où nous avons probablement créé plus d’occasions que ce jour-là – pas mal cette année – et nous n’avons tout simplement pas capitalisé.

“Ce jour-là, c’est tombé pour nous et vous avez ce genre de journées. Ils ont fait quelques changements et ils viendront ici et rendront les choses difficiles.”

Le défenseur du Celtic Cameron Carter-Vickers reviendra dans l’équipe du Celtic pour le match de samedi après avoir raté la défaite de mercredi face au Real Madrid en raison d’une blessure mineure.