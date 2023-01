Le patron du Celtic Ange Postecoglou enthousiasmé par le potentiel de Hyeon-Gyu Oh | Nouvelles du football

Le manager du Celtic Ange Postecoglou est enthousiasmé par le potentiel de Hyeon-Gyu Oh et a soutenu son nouvel attaquant pour avoir un impact immédiat.

Le joueur de 21 ans pourrait participer au concours de Premiership écossais de dimanche contre Dundee United à Tannadice après avoir terminé son transfert de Suwon Bluewings mercredi.

Postecoglou craignait que l’accord ne se concrétise après que la forme de buteur d’Oh et sa sélection pour l’équipe sud-coréenne de la Coupe du monde aient rendu Suwon plus difficile à persuader, mais la persévérance du joueur et du club a porté ses fruits.

“Ce n’est qu’un jeune homme, mais il est vraiment mature et vraiment déterminé à avoir un impact, comme en témoigne la façon dont il a abordé sa carrière jusqu’à présent”, a déclaré Postecoglou.

“Il a fait de très bons choix, il a fait son service militaire, il a travaillé dur pour maintenir son équipe l’année dernière, il a fait partie de l’équipe nationale et a pris la décision d’essayer de réussir ici.

“J’ai su dès que je l’ai appelé qu’il était exactement le bon type pour nous.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ange Postecoglou admet que l’attaquant Giorgos Giakoumakis pourrait encore quitter le Celtic dans cette fenêtre de transfert, le manager étant ravi de ses signatures début janvier.



“Pour lui, il ne s’agissait pas de conclure la meilleure affaire pour lui-même. Je ne suis pas sûr que son agent aurait été trop content de lui, mais il voulait juste venir au Celtic. Peu importait quelle était l’affaire, il a juste voulait venir jouer pour nous.

“En tant que manager, cela vous excite parce que ce sont le genre de joueurs et de personnes que vous voulez dans le bâtiment.

“Il n’a que 21 ans mais il a une vraie présence physique. Il bouge bien et aime s’impliquer dans tous les aspects du jeu.

“Les gens sauront que j’aime que mes attaquants travaillent dur défensivement et il le fait certainement, mais il a aussi une présence à relier et dans la surface de réparation à la fois aérienne et au sol.

“Je suis vraiment enthousiasmé par son potentiel. Nous devons nous rappeler qu’il n’a que 21 ans et qu’il est encore relativement inexpérimenté, mais en regardant ce qu’il a déjà fait dans sa carrière et la façon dont il s’y est pris, je pense qu’il apprendra vite. Je pense qu’il peut tout de suite contribuer pour nous.

“Il s’est entraîné et a fait une pré-saison avec son club au cours des deux ou trois dernières semaines, mais il n’a pas disputé de match depuis novembre. Et c’est une grosse semaine pour lui, le voyage et tout le processus de signature physiquement et émotionnellement.

“Nous allons donc voir comment ça se passe. Je tiens à le faire participer dès que possible, donc nous verrons si c’est ce week-end ou en milieu de semaine.”

Oh est la quatrième signature du Celtic en janvier, mais Postecoglou n’a pas confirmé que c’était la dernière.

“Je pourrais dire oui, mais ce serait ennuyeux au cours des prochains jours pour nous tous”, a-t-il déclaré. “Je dirai donc simplement que nous resterons agiles et verrons ce qui se passe et que nous nous poserons à nouveau ces questions ce week-end.

Image:

Alistair Johnston a également rejoint le Celtic ce mois-ci





“Il y a encore un mouvement potentiel, plus probablement à l’extérieur qu’à l’intérieur.”

L’avenir de Giorgos Giakoumakis reste incertain et il pourrait avoir disputé son dernier match pour le Celtic même s’il est toujours au club au moment du match de dimanche.

“Il y a encore pas mal de spéculations autour de lui et jusqu’à ce que quelque chose soit résolu, de toute façon, de mon point de vue, il s’agit de voir comment il s’entraîne et comment il se sent”, a déclaré Postecoglou. “Encore une fois, nous l’évaluerons pour le week-end.”

Image:

Moritz Jenz a été autorisé à retourner à Lorient





Postecoglou a également expliqué pourquoi il avait autorisé Moritz Jenz à écourter un prêt d’une saison de Lorient afin de rejoindre Schalke.

“Je tenais à faire venir Yuki Kobayashi, qui est un défenseur central gauche et cela s’est concrétisé, alors c’est devenu une discussion sur ce qui est le mieux pour Moritz”, a-t-il déclaré.

“Je pensais que la meilleure opportunité pour lui de poursuivre sa carrière était de chercher des opportunités de carrière ailleurs et il en a trouvé une qui lui convient.

“Il a eu beaucoup de temps de jeu ici, y compris en Ligue des champions, il s’est développé et a contribué, mais pour les deux parties, c’était un bon moment pour rechercher différentes opportunités.”