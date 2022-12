Le patron du Brésil, Tite, critique la danse : “Respectez la culture brésilienne”

L’entraîneur du Brésil, Tite, a riposté aux critiques concernant les célébrations de buts dansants de son équipe lors de la victoire 4-1 contre la Corée du Sud en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Roy Keane, était parmi les experts à qualifier la danse de “irrespectueuse” alors que le Brésil réservait confortablement sa place en quarts de finale de la Coupe du monde, où il affrontera la Croatie vendredi.

Mais Tite a déclaré que ses joueurs continueraient à le faire avant de lancer des suggestions selon lesquelles les célébrations montraient un manque de respect envers la Corée du Sud.

“Je ne ferai pas de commentaires à ceux qui ne connaissent pas l’histoire et la culture brésiliennes comme chacun d’entre nous, je laisse ce bruit de côté”, a déclaré Tite lors d’une conférence de presse jeudi.

“Je respecte la culture, la façon dont je suis et la façon dont cette équipe nationale est. Beaucoup d’autres enfants danseront parce que c’est la culture brésilienne quand un but est marqué.

“Ce n’est pas être irrespectueux, c’est [us] et comment nous faisons les choses… en tant que culture et [it] contribuera à l’éducation des enfants à l’école. Nous continuerons à faire les choses à notre manière.”

Les caméras ont filmé Tite se joignant aux célébrations de son équipe lors de la victoire sur la Corée du Sud, le joueur de 61 ans suivant la “danse du pigeon” de Richarlison sur la ligne de touche.

Tite s’est joint aux célébrations de danse de ses joueurs lors de la victoire du Brésil contre la Corée du Sud. Alex Pantling/Getty Images

Le clip est devenu viral au Brésil mais Tite a insisté sur le fait qu’il avait de bonnes raisons de danser avec ses joueurs.

“Je pense que c’est un lien que j’ai avec une jeune génération”, a ajouté Tite. “J’ai 61 ans et je travaille avec des joueurs qui ont 21, 22 ans. Ils pourraient être mes petits-enfants. Si je dois danser pour me connecter avec eux, je continuerai à danser.”

Le Brésil affrontera la Croatie en quarts de finale à Education City vendredi avec une place dans le dernier carré contre l’Argentine ou les Pays-Bas en jeu.

Le capitaine croate Luka Modric affrontera son coéquipier du Real Madrid Vinicius Junior et le milieu de terrain a révélé qu’il donnerait des conseils sur la façon d’arrêter l’ailier.

“Nous avons une tâche difficile pour l’arrêter mais je donnerai quelques conseils à mes coéquipiers”, a déclaré Modric.

“Si je peux les aider à donner des conseils ici ou là pour rendre son travail plus difficile, je le ferai. Je leur donnerai des conseils. Nous nous battons ici pour nos pays et c’est tout.”