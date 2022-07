Le patron du Bayern, Nagelsmann, déclare que l’activité de transfert de Barcelone est “folle”

Berlin (AFP) – L’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a déclaré qu’il était “fou” que Barcelone ait pu faire plusieurs signatures dans la fenêtre de transfert, dont Robert Lewandowski du champion de Bundesliga.

Barcelone a connu des difficultés financières ces dernières saisons, mais a réussi à sceller la signature du double joueur FIFA de l’année Lewandowski dans le cadre d’un contrat de 45 millions d’euros (46 millions de dollars).

Les géants catalans ont également signé l’ailier brésilien Raphinha de Leeds pour un montant de 55 millions d’euros et ont amené le défenseur central Andreas Christensen et l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan Franck Kessie au Camp Nou sur des transferts gratuits.

“Ils ont acheté beaucoup de joueurs, je ne sais pas comment”, a déclaré Nagelsmann lors d’une conférence de presse à Washington lors de la tournée de pré-saison de son équipe aux États-Unis.

“C’est le seul club au monde qui n’a pas d’argent mais qui peut acheter n’importe quel joueur – c’est fou pour moi.

« Ils trouvent des solutions. Je ne sais pas comment, mais oui, ils ont une meilleure équipe que la saison dernière.

Lewandowski, dont le contrat devait se terminer l’année prochaine, avait déclaré en mai “il est certain que mon histoire avec le Bayern est terminée”.

Le Polonais de 33 ans a quitté le club après avoir marqué 344 buts en huit ans et marqué plus de 40 fois en sept saisons consécutives.

“C’était une bonne affaire pour le Bayern”, a reconnu Nagelsmann. “C’est dur. Il a marqué beaucoup de buts et était l’une des grandes stars du Bayern.

“Mais il serait parti de toute façon, si ce n’était pas cette saison, ça aurait été la suivante, donc nous aurions eu ce défi un an plus tard et c’est pourquoi l’affaire n’est pas si mauvaise pour le Bayern. ”

Le Bayern, qui a remporté un 10e titre consécutif en Bundesliga la saison dernière, a signé l’attaquant sénégalais Sadio Mane de Liverpool pendant la saison serrée.

Ils ont également conclu un accord de 67 millions d’euros pour recruter le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt de la Juventus et amener l’ancien duo de l’Ajax Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui à l’Allianz Arena.

Ce n’est pas la première fois que le Bayern frappe au Barça.

L’ancien président du club, Uli Hoeness, a déclaré en juin lorsque Barcelone s’est intéressé à Lewandowski: “Ce sont apparemment des artistes financiers qui, malgré beaucoup de dettes, trouvent apparemment toujours une banque pour leur donner de l’argent pour faire de telles offres.”

En mars 2021, Barcelone a déclaré souffrir d’énormes dettes, de problèmes de trésorerie et d’une masse salariale importante.

Ils ont depuis étalé la dette, contracté un nouvel emprunt auprès de Goldman Sachs et signé des accords de plusieurs millions d’euros, notamment avec le géant du streaming musical Spotify.