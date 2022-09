Sadio Mane s’adapte toujours au style de jeu du Bayern Munich mais doit être un peu plus confiant, a déclaré l’entraîneur-chef Julian Nagelsmann après que l’attaquant n’ait pas réussi à enregistrer un tir lors de sa victoire 2-0 en Ligue des champions contre Barcelone.

Lucas Hernandez et Leroy Sane ont marqué alors que le Bayern gagnait à domicile mardi, avec Mane remplacé à la 70e minute.

Mane a marqué cinq fois pour le club de Bundesliga depuis qu’il les a rejoints depuis Liverpool, mais est sans but lors de leurs quatre derniers matchs.

“C’est tout à fait normal en tant que nouveau venu, qui doit bien sûr encore s’adapter à certaines procédures un peu différentes de celles de Liverpool”, a déclaré Nagelsmann aux journalistes.

“J’ai déjà dit au cours de la semaine que j’aimerais qu’il fasse certaines choses en plus. Peut-être moins chercher le ballon ou les coéquipiers, et essayer d’être un peu plus sûr de lui.

“Mais nous sommes très heureux de l’avoir et il mettra son empreinte sur notre jeu.”

Le Bayern se rendra à Augsbourg en Bundesliga samedi.

