Le patron doit toujours parler en dernier lors des réunions

Si jamais vous vous retrouvez à rencontrer Jeff Bezos, ne vous attendez pas à ce que le fondateur milliardaire d’Amazon parle en premier.

Avant que Bezos ne démissionne de son poste de PDG d’Amazon en 2021, il avait l’habitude de laisser ses employés parler en premier. Maintenant, sa petite amie Lauren Sanchez – la fondatrice de la société de tournage aérien Black Ops Aviation basée à Santa Monica, en Californie – dit que c’est l’une des leçons commerciales les plus importantes qu’elle a apprises de lui depuis que le couple a commencé à se fréquenter il y a quelques années.

“Vivre avec Jeff, c’est comme avoir une classe de maître tous les jours. Ce qu’il m’a vraiment beaucoup appris, c’est la gestion”, a récemment déclaré Sanchez, un ancien présentateur de nouvelles télévisées qui a fait des apparitions dans “The View” d’ABC. Le journal de Wall Street.

Il y a une raison pour laquelle Bezos pense que les managers devraient toujours parler en dernier lors des réunions d’affaires, par exemple.

“Je tiens beaucoup de réunions, et je parlais d’abord dans une réunion, et [Bezos] va, ‘Non, non, non. Tu es le patron. Vous parlez en dernier. Vous laissez tout le monde parler, afin qu’ils ne soient pas influencés par votre opinion “, a déclaré Sanchez.

Dans un discours de 2018Bezos a déclaré que la refonte de l’approche de son entreprise en matière de réunions était “probablement la chose la plus intelligente que nous ayons jamais faite” chez Amazon.

Tout d’abord, Bezos a supprimé les présentations PowerPoint. Au lieu de cela, il a lancé chaque réunion avec environ 30 minutes de silence, afin que les participants puissent lire une note détaillée couvrant les sujets de discussion prévus. Ensuite, les employés offriraient leurs propres réflexions sur la note de service avant que Bezos ne le fasse pour se prémunir contre les subordonnés imitant son point de vue pour marquer des points avec lui.

La période de lecture silencieuse a créé “le contexte de ce qui sera alors une bonne discussion”, a déclaré Bezos.

C’est aussi un moyen de s’assurer que les participants lisent réellement le mémo, a-t-il ajouté. Le simple fait de l’envoyer par e-mail ne suffit pas : “Les cadres blufferont tout au long de la réunion comme s’ils avaient lu le mémo, car nous sommes occupés, et vous devez donc réserver du temps pour que le mémo lisez-vous », a-t-il dit.

Le mémo aide également à empêcher la réunion de dévier du sujet, a ajouté Sanchez – surtout si vous la gardez aussi courte que possible, sans perdre aucun détail clé.

“Une autre chose qu’il m’a apprise est la suivante : si vous allez avoir une réunion, demandez à la personne qui dirige la réunion d’écrire un document sur ce dont vous allez discuter et pourquoi. Et cela ne peut pas faire plus de six pages”, dit Sanchez.

De même, Bezos recommande de garder les réunions elles-mêmes aussi courtes que possible une fois la période de lecture terminée, Sanchez a déclaré : “Gardez les réunions en moins d’une heure, si vous le pouvez.”

Plusieurs études ont montré que passer trop de temps en réunion – qu’il s’agisse de marathons d’une heure ou de sprints plus courts consécutifs – peut augmenter votre niveau de stress et vous distraire de votre travail.

La méthode de réunion de Bezos est également privilégiée par d’autres dirigeants de la technologie. L’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, par exemple, aime démarrer des réunions avec des participants lisant des notes d’un Google Doc pendant 10 minutes, il tweeté en 2018.

“Cette pratique donne le temps à tout le monde d’être sur la même longueur d’onde, nous permet de travailler à partir de nombreux endroits et d’accéder plus rapidement à la vérité/à la pensée critique”, a écrit Dorsey.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Jeff Bezos donner la majeure partie de sa fortune de 122 milliards de dollars est «un gros problème» – mais laisse de nombreuses questions sans réponse, selon un expert

Jeff Bezos garde un magazine encadré de 16 ans comme un “rappel” que le service le plus rentable d’Amazon n’était autrefois qu’un “pari risqué”