Le patron d’ITV défend la signature de Matt Hancock pour I’m A Celeb alors que MP se dirige vers la jungle

L’apparition de MATT Hancock dans la jungle I’m A Celeb a été défendue par le patron de la série.

Le député en exercice a été critiqué pour avoir abandonné ses fonctions politiques pour jouer dans l’émission, où les stars sont payées de grosses sommes.

Matt a rapidement fait retirer le fouet par le Parti conservateur lorsqu’il a été annoncé qu’il participait.

Cependant, le producteur exécutif de I’m A Celeb, Olly Nash, a déclaré que c’était au député de décider s’il apparaissait ou non dans l’émission.

Il a déclaré au Mirror : « C’est toujours le choix d’un individu de venir au camp, n’est-ce pas ?

“Et à tout moment, n’importe quelle célébrité peut dire que je suis une célébrité, sortez-moi d’elle !. C’est donc la seule chose à ajouter, je pense.

«Personne ne doit faire le spectacle de la même manière et personne ne doit rester au camp et personne ne doit faire un essai. C’est donc à n’importe quelle célébrité de faire ce choix.

Matt, 44 ans, a atterri en Australie hier soir – prêt à devenir l’un des deux retardataires de la série aux côtés du comédien Seann Walsh.

ITV a révélé les 10 célébrités qui commenceront l’émission, parmi lesquelles la superstar de la chanson Boy George.

Il apparaîtra aux côtés de plusieurs stars du feuilleton et de la téléréalité, dont l’actrice de Coronation Street Sue Cleaver, Owen Warner de Hollyoaks et Love Islander Olivia Attwood.





Apparaissent également l’ancien as du rugby anglais Mike Tindall, l’ancienne animatrice de A Place in the Sun Scarlette Douglas, Loose Women et Charlene White d’ITV News et l’animateur de radio Chris Moyles.

