Le patron d’Instagram affirme qu’une « erreur » a permis de lancer un racisme ignoble contre les footballeurs – alors que la star Saka admet qu’il s’attendait « instantanément » à la haine

Dans un échec apparent à empêcher le sectarisme au lendemain de la finale de l’Euro 2020 qui semblait frôler l’approbation, de nombreux utilisateurs ont découvert qu’Instagram avait jugé les publications empoisonnées envoyées à Three Lions et au prodige d’Arsenal Saka – y compris les commentaires de banane, de singe et de singe – non être contre les directives de la communauté.

Quelques jours après que la plupart des dégâts aient été causés, l’homme d’affaires américano-israélien Mosseri a appelé les emojis « difficile », a fait valoir qu’il y aura « toujours des erreurs » et l’appela « délibérément trompeur et sensationnel » d’accuser Instagram de favoriser le racisme – malgré les experts soulignant que de nombreux comptes responsables d’avoir arnaqué les joueurs sont toujours en cours.

Dans ses premières remarques publiques depuis qu’il a raté le penalty décisif qui a vu l’Angleterre perdre une fusillade contre l’Italie, le livewire adolescent Saka s’est directement adressé à Instagram, Twitter et Facebook.

Nous sommes. Nous marquions par erreur certains rapports de commentaires racistes comme bénins, ce qui a été corrigé hier. – Adam Mosseri (@mosseri) 14 juillet 2021

« Je ne veux pas qu’un enfant ou un adulte doive recevoir les messages haineux et blessants que moi, Marcus [Rashford] et Jadon [Sancho] ont reçu cette semaine », il espérait.

« J’ai su instantanément le genre de haine que j’étais sur le point de recevoir et c’est une triste réalité que vos puissantes plateformes ne font pas assez pour arrêter ces messages.

« Il n’y a pas de place pour le racisme ou la haine de quelque nature que ce soit dans le football ou dans n’importe quel domaine de la société et pour la majorité des personnes qui se rassemblent pour interpeller les personnes qui envoient ces messages, en prenant des mesures et en signalant ces commentaires à la police et en conduisant dissiper la haine en étant gentils les uns envers les autres, nous gagnerons. »

Une vague d’arrestations a eu lieu cette semaine en relation avec les abus, le Premier ministre britannique Boris Johnson jurant que les trolls qui envoient des abus raciaux en ligne seront interdits d’assister aux matchs.

« Nous avons la technologie pour essayer de hiérarchiser les rapports et nous marquions par erreur certains d’entre eux comme des commentaires bénins, ce qu’ils ne sont absolument pas » Mosseri a riposté sur Twitter.

Les émojis sont difficiles, tout comme les mots dont le sens change en fonction du contexte. Les insultes évoluent également, de sorte que le travail n’est jamais terminé. – Adam Mosseri (@mosseri) 14 juillet 2021

Pas d’excuses. Lorsque les systèmes que nous construisons tombent en panne, c’est à nous de jouer, point final. Pour clarifier, ce n’était pas un problème technique. Nous avons construit une technologie pour trier les rapports d’utilisateurs, qui concernent principalement du contenu non violant, et nous manquions ceux qui enfreignaient, souvent ceux utilisant des emojis. – Adam Mosseri (@mosseri) 15 juillet 2021

« Le problème a été résolu depuis. Les rapports sur ces types de commentaires devraient [now] être examiné correctement.

« Il n’est absolument pas acceptable d’envoyer des emojis racistes, ou tout type de discours haineux, sur Instagram. Laisser entendre le contraire, c’est être délibérément trompeur et sensationnel.

« Les émojis sont difficiles, tout comme les mots dont le sens change en fonction du contexte. Les insultes évoluent également, de sorte que le travail n’est jamais terminé.

« Nous traitons des millions de rapports par jour. Si nous commettons une erreur sur un pour cent d’entre eux, cela fait des dizaines de milliers d’erreurs. Nous devons – et continuerons de faire – mieux, mais il y aura toujours des erreurs. »

Imran Ahmed, le directeur général du Centre de lutte contre la haine (CCDH), l’a appelé « au-delà de la croyance » que les filtres d’Instagram n’avaient pas détecté de racisme flagrant.

« Sur les 105 comptes que nous avons identifiés comme ayant abusé de footballeurs anglais racistes, 88 sont toujours en cours », a-t-il ajouté. a-t-il déclaré à BBC News.

« De son incapacité à identifier les emojis de singe comme racistes, à son refus catégorique d’interdire à vie les racistes, Instagram – et sa société mère, Facebook – n’ont pas agi.

« Nous avons assez entendu parler. Il est temps que le gouvernement britannique suive l’exemple de l’Allemagne en adoptant des lois et impose de lourdes sanctions financières aux entreprises qui donnent un porte-voix au racisme et à l’extrémisme. »

Le nouveau venu de la Premier League, Saka, a encore pu réfléchir à un tournoi exceptionnel car il a reçu le soutien d’un large éventail de joueurs, notamment les autres stars des Gunners Alexandre Lacazette, Eddie Nketiah, Folarin Balogun et Emile Smith-Rowe.

« J’avais tellement mal et j’avais l’impression de vous laisser tomber, ainsi que ma famille anglaise, mais je peux vous le promettre – je ne laisserai pas ce moment ou la négativité que j’ai reçue cette semaine me briser », il a dit.

« Ce fut un honneur de faire partie d’une équipe d’Angleterre qui montre l’exemple. Ce sont des frères pour la vie et je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai appris de chacun des joueurs et du staff qui ont travaillé si dur.

« Aider cette équipe à atteindre notre première finale en 55 ans, voir ma famille dans la foule, savoir ce qu’ils ont abandonné pour m’aider à y arriver, cela signifiait tout pour moi.

« Pour ceux qui ont fait campagne en mon nom et m’ont envoyé des lettres sincères, ils m’ont souhaité bonne chance ainsi qu’à ma famille – je suis très reconnaissant. C’est ce que le football devrait être.

« La passion, des personnes de toutes races, sexes, religions et origines se réunissant avec une joie partagée des montagnes russes du football. L’amour gagne toujours. »