Le patron d’Instagram, Adam Mosseri, va déménager à Londres

Le chef d’Instagram, Adam Mosseri, déménage de San Francisco à Londres, dans le but de renforcer l’ambition de la société mère Meta d’éloigner les utilisateurs de TikTok alors qu’elle est aux prises avec une baisse du nombre d’utilisateurs.

Mosseri déménagera à Londres plus tard cette année, et le déménagement sera temporaire, a confirmé un porte-parole de Meta à CNBC. La nouvelle était signalé pour la première fois par le Financial Times.

Londres est le plus grand centre d’ingénierie de Meta en dehors des États-Unis, avec plus de 4 000 employés, y compris une équipe de produits Instagram dédiée et des rôles axés sur le développement de services pour les créateurs. C’est également là que l’application de messagerie Workplace de l’entreprise a été développée pour la première fois.

Meta a déclaré que Mosseri aiderait l’équipe de créateurs de l’entreprise sur le terrain à Londres, qui se concentre sur l’aide à certains utilisateurs pour gagner de l’argent grâce à leurs publications et contrer la montée rapide de TikTok. L’entreprise tente de se repositionner en tant que groupe de plates-formes permettant le commerce électronique dans un univers en ligne connu sous le nom de « métaverse », plutôt qu’un simple outil permettant aux annonceurs de cibler numériquement les personnes.

Meta a eu du mal à convaincre les investisseurs de son pivot vers le métaverse, les actions de la société chutant plus fortement que son homologue Big Tech Alphabet au milieu d’un ralentissement plus large des actions technologiques, et alors que ses applications perdent du terrain face à TikTok, propriété chinoise. La société a annoncé sa toute première baisse de revenus au deuxième trimestre et a donné de faibles prévisions pour le trimestre suivant. Sa poussée dans le métaverse s’est avérée coûteuse, la division de réalité virtuelle perdant 2,8 milliards de dollars au cours des trois mois précédant juin.

Pour contrer la croissance sauvage de TikTok, Meta a cherché à imiter la plate-forme avec des ajustements à ses propres applications, y compris la création de sa propre fonctionnalité de courte vidéo appelée “Shorts”. La société a également apporté des modifications controversées à Instagram en donnant la priorité au contenu généré de manière algorithmique par rapport aux publications d’amis. Cette décision a provoqué une réaction violente de la part des utilisateurs, dont Kim Kardashian.

La décision de Mosseri pourrait être considérée comme une tentative de charmer les régulateurs au Royaume-Uni. Le gouvernement souhaite accorder au chien de garde des médias Ofcom plus de pouvoirs pour contrôler Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux par le biais d’une nouvelle loi appelée Online Safety Bill. Cependant, les progrès du projet de loi ont été bouleversés en raison de la démission du Premier ministre Boris Johnson et de la recherche ultérieure d’un nouveau chef.

Cela signale également une poussée plus large de Meta vers le travail à distance. Au milieu de la pandémie de coronavirus, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, s’est imposé comme l’un des plus grands défenseurs du télétravail parmi les dirigeants de la Silicon Valley. En 2020, il a commencé à autoriser certains employés à travailler à domicile de manière permanente, avant d’étendre plus tard la politique à tous les employés. La société a également développé une application appelée Horizon Worlds qui permet aux gens de tenir des réunions d’équipe via ses casques de réalité virtuelle.