Un cadre de VIOLENT BT a battu sa femme à mort avec une planche à découper en marbre – avant d’aller au pub pour une pinte et un paquet de chips, a appris un tribunal.

Leslie Winnister, 68 ans, a tué sa femme Suzanne, 66 ans, après avoir embrassé la fin d’un SMS à leur homme à tout faire, selon les procureurs.

Un homme atteint d’une maladie mentale a tué sa femme avec une planche à découper après qu’elle lui ait accidentellement envoyé un texto innocent à son homme à tout faire. Crédit : Rex

Lorsqu’il a été arrêté – toujours vêtu de vêtements tachés de sang – il a déclaré aux flics : « Je viens de passer une journée terrible. »

Mme Winnister a été retrouvée morte dans la maison du couple de 1,6 million de livres sterling dans le quartier londonien de Bexley par des membres de la famille. Elle avait subi d’horribles blessures à la tête et au cou.

Son mari a été retrouvé dans un cimetière voisin après avoir quitté un alcool.

Cette semaine, il a admis l’homicide involontaire coupable au motif de la responsabilité réduite – mais a nié le meurtre. Le plaidoyer a été accepté par les procureurs.

Bill Emlyn-Jones, poursuivant, a déclaré au tribunal que le couple était marié depuis près de 40 ans et semblait être « heureux ».

Cependant, à partir de 2019, il y a eu une « dégradation marquée » de leur relation, a-t-il déclaré.

« Il se peut que cela ait été déclenché par un message texte envoyé par erreur par Mme Winnister à l’accusé », a-t-il déclaré.

« Cela était peut-être destiné à un certain M. Alan Mainwaring, connu sous le nom d’Alfie, qui travaillait pour les Winnister en tant qu’homme à tout faire.

« Il a dit : « Vous venez aujourd’hui ? », suivi d’un x, indiquant un baiser. »

Suzanne Winnister a mis un baiser dans un message – mais l’a accidentellement envoyé à son mari, qui s’est convaincu qu’elle avait une liaison Crédit : Rex

Il a maintenant été condamné à une ordonnance d’hospitalisation pour une durée indéterminée après qu’un tribunal a appris qu’il était allé au pub après avoir battu sa femme à mort Crédit : Rex

Winnister a interrogé sa femme à ce sujet – et elle a répondu qu’elle signait les SMS à tout le monde de cette façon, a entendu le tribunal. Cependant, il est allégué qu’il est devenu convaincu qu’elle avait une liaison.

Et lorsque M. Mainwaring s’est ensuite rendu chez eux, l’accusé l’a confronté – et a déclaré que Mme Winnister essayait de le tuer, a-t-on entendu.

Il a menacé le bricoleur avec un pied de biche et a brisé des vitres avant de s’enfuir. Les flics n’ont pas pu porter d’accusations car M. Mainwaring a refusé de témoigner.

Winnister a ensuite emménagé dans un Holiday Inn après que sa femme lui ait demandé de partir. Cependant, Mme Winnister a autorisé à contrecœur son mari à déménager après avoir remarqué qu’il avait perdu du poids et semblait malade.

Deux jours plus tard, il l’a battue à mort. La famille, inquiète pour sa sécurité après avoir été incapable de la contacter, l’a trouvée allongée dans une mare de sang dans la cuisine, a appris le tribunal.

La planche à découper utilisée pour tuer la victime gisait à côté de son corps.

Il lui avait également tranché la gorge avec un couteau.

Comment obtenir de l’aide Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, composez plutôt le « 55 ».

Gardez toujours de l’argent sur vous, y compris de la monnaie pour un billet de téléphone public ou de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à faible risque de la maison – par exemple, où il y a une sortie et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Women’s Aid propose un service de chat en direct. de 10h à midi. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.

La tragédie est survenue six jours après que Winnister a été évalué par une infirmière qui a organisé un nouvel examen dans une semaine – le lendemain du décès de sa femme.

La famille de la victime a parlé de leur dévastation dans la salle d’audience.

Sœur Jackie Higgins a raconté le moment où elle avait dû annoncer la nouvelle à sa mère de 92 ans.

« Je n’oublierai jamais de dire à ma mère que sa fille est décédée dans de telles circonstances, aux mains d’une personne aimée de notre famille », a-t-elle déclaré.

» Suzanne me manque, nos conversations téléphoniques quotidiennes me manquent et j’ai du mal à accepter le fait que je dois être sœur pour discuter ou parler au téléphone et je ne le ferai plus jamais. »

La juge Wendy Joseph a déclaré que les événements qui ont conduit à la mort étaient une « tragédie absolue » pour toute la famille.

« Il est clair que la souffrance causée par sa mort est profonde », a-t-elle déclaré.

Concernant le traitement de santé mentale de l’accusé, elle a qualifié le service de « trop ​​tard ».

« Non seulement cet homme était manifestement malade, mais tout le monde le savait », a-t-elle déclaré.

L’accusé a été condamné à une ordonnance d’hospitalisation à durée indéterminée, ce qui signifie que les médecins décideront quand et s’il est apte à être libéré.