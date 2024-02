Le patron des Yakuza accusé de complot en vue de trafic de matières nucléaires

Le ministère de la Justice a dévoilé de nouvelles accusations contre un chef du célèbre gang japonais Yakuza, qu’il accuse d’avoir tenté de transporter des matières nucléaires de qualité militaire depuis la Birmanie vers d’autres pays, selon un acte d’accusation de remplacement récemment annoncé.

Les procureurs de Manhattan affirment qu’au début de 2020, Takeshi Ebisawa a conspiré pour transporter des matières contenant de l’uranium et du plutonium de qualité militaire, pensant qu’elles pourraient être utilisées par des pays comme l’Iran dans le développement de leur programme d’armes nucléaires.

“Il est effrayant d’imaginer les conséquences si ces efforts aboutissaient”, a déclaré le procureur général adjoint Matt Olsen dans un communiqué annonçant les accusations.

Le ressortissant japonais de 60 ans et un autre coaccusé avaient déjà été inculpés en avril 2022 pour des délits de trafic de stupéfiants. Ebisawa et son coaccusé ont été arrêtés à Manhattan pour ces accusations et un juge américain à New York a ordonné la détention des deux hommes. Les deux hommes ont plaidé non coupable.

Selon leur nouvel acte d’accusation, Ebisawa a déclaré début 2020 à deux agents infiltrés qu’il avait accès à une « grande quantité » de matières nucléaires qu’il souhaitait vendre, et a envoyé une série de photos de substances rocheuses à côté de compteurs Geiger qui mesuraient les niveaux de rayonnement.

L’un des agents infiltrés a déclaré à Ebisawa qu’ils avaient un acheteur intéressé qui, selon eux, était un général iranien.

“Ils n’en ont pas besoin pour l’énergie, le gouvernement iranien en a besoin pour ses armes nucléaires”, a déclaré l’agent infiltré à Ebisawa, selon l’acte d’accusation.

“Je le pense et je l’espère”, aurait répondu Ebisawa.

Ebisawa s’est également engagé avec l’agent infiltré lorsqu’il a exprimé son intérêt pour l’achat d’autres armes de qualité militaire, telles que des missiles sol-air, qui, selon lui, pourraient être utilisées par un groupe d’insurgés en Birmanie.

L’accord a abouti à une sorte d’échange, avec des co-conspirateurs anonymes qui auraient soutenu Ebisawa en disant à l’agent secret qu’ils “avaient à leur disposition plus de 2 000 kilogrammes de thorium-232 et plus de 100 kilogrammes d’uranium” – que les co-conspirateurs disaient “pourraient produire”. jusqu’à cinq tonnes de matières nucléaires en Birmanie.

Lors d’une réunion organisée par Ebisawa avec les agents infiltrés en Asie du Sud-Est, l’un des co-conspirateurs d’Ebisawa a amené l’infiltré dans une chambre d’hôtel et lui aurait montré deux conteneurs en plastique contenant des échantillons de matières nucléaires. Les autorités thaïlandaises ont ensuite aidé à la saisie des matériaux qui ont été remis aux forces de l’ordre américaines, qui ont ensuite testé les échantillons et confirmé qu’ils contenaient de l’uranium, du thorium et du plutonium.

“Comme cela a été allégué, les accusés dans cette affaire ont fait le trafic de drogues, d’armes et de matières nucléaires – allant jusqu’à offrir de l’uranium et du plutonium de qualité militaire en espérant que l’Iran les utiliserait pour des armes nucléaires”, a déclaré Anne Milgram, administratrice du Drug » a déclaré l’Administration de l’application des lois. “C’est un exemple extraordinaire de la dépravation des trafiquants de drogue qui opèrent au mépris total de la vie humaine.”