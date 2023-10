Le patron des victimes quitte la série après seulement deux ans, nouveau coup dur pour la BBC après la réduction des épisodes

Le patron de CASUALTY a quitté la série après seulement deux ans, un nouveau coup dur pour la BBC après que les épisodes ont été réduits.

Jon Sen a rejoint Casualty en tant que producteur exécutif en 2021 après avoir travaillé sur EastEnders en tant que producteur depuis 2018.

BBC

Le patron de Casualty a quitté la série après seulement deux ans, un nouveau coup dur pour la BBC après la réduction des épisodes[/caption] Twitter

Jon Sen a rejoint la série en 2021 mais va « poursuivre de nouvelles entreprises »[/caption]

Mais dans un message sur X – anciennement Twitter – mercredi soir, Jon a révélé qu’il quittait son poste.

Il a écrit : « Le cœur lourd, je quitte @BBCCasualty plus tard cette année.

«Ça a été incroyable et [I have] j’ai adoré chaque minute de travail avec des esprits créatifs et de superbes talents. Mais de nouveaux horizons nous attendent.

« Merci pour le merveilleux soutien que nous avons reçu au cours des deux dernières années. »

Dans un communiqué officiel, il a ajouté : « C’est le cœur lourd que j’ai décidé de quitter la BBC et de poursuivre de nouvelles aventures.

« Cela a été le privilège de ma vie de diriger ces deux incroyables marques patrimoniales et de travailler avec certains des meilleurs talents créatifs du secteur. Je souhaite bonne chance à tous mes collègues.

Kate Oates, responsable des séries dramatiques continues aux studios de la BBC, a déclaré dans un communiqué : « Nous serons désolés de voir Jon partir.

«Il a joué un rôle clé dans le succès de nos drames continus, en dirigeant l’équipe d’EastEnders pendant la pandémiejusqu’à plus récemment sur le film primé à plusieurs reprises Casualty, créant des moments révolutionnaires comme l’épisode célébrant le [NHS’s] 75e anniversaire. Nous lui souhaitons bonne chance dans son suivant rôle. »

Le nouvelles est le dernier coup porté à Casualty, après que The Sun a révélé le mois dernier que son nombre d’épisodes avait été réduit en raison de la crise du coût de la vie.

Casualty est la série dramatique médicale la plus ancienne au monde, diffusée pour la première fois en 1986, mais elle a été frappée par « une super inflation dans la production dramatique » selon les producteurs.

La série a commencé comme une série de 15 épisodes et a finalement atteint 48 épisodes par an.

Hormis pendant Covid, la dernière fois qu’elle a été aussi courte que la dernière série de 36 épisodes, c’était en 2000.

La série a maintenant pris une pause sur les écrans et le précédent rapport du Sun indiquait que la saison en cours ne reprendrait probablement pas avant environ deux mois.

Victime est diffusée BBC Un et est disponible sur BBC iPlayer.