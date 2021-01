Jose Mourinho a exigé de savoir quand Tottenham Hotspur jouera son affrontement de Premier League reporté avec Fulham et a averti les organisateurs de ne pas « punir » son équipe avec leurs plans de programmation pour la deuxième fois cette saison.

Le patron des Spurs avait précédemment qualifié les officiels de « non professionnels » après avoir annulé le match du 30 décembre trois heures seulement avant le coup d’envoi de 18 heures, une décision que la Premier League a défendue en affirmant qu’elle n’avait pas reçu les résultats complets des tests et des conseils médicaux avant cet après-midi.

La saison a commencé avec Manchester City et Manchester United manquant le week-end d’ouverture pour s’assurer qu’ils avaient la même pause estivale que leurs rivaux, mais les dates de ces rencontres reportées n’ont été confirmées que la semaine dernière alors que les matchs commencent à s’accumuler à la suite de reports dus à COVID- 19 foyers dans divers clubs.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– Kane, Son ont les Spurs croyant que tout est possible

Une vague de tests positifs dans l’équipe de Fulham a retardé les matchs contre Tottenham et Burnley, Mourinho exhortant les officiels à éviter de répéter le début de la saison des Spurs, alors qu’ils devaient jouer neuf matchs en 22 jours alors qu’ils traversaient trois tours. des éliminatoires de la Ligue Europa en plus de leur programme national.

À l’époque, Mourinho a qualifié ce calendrier de « blague totale » et avant la demi-finale de la Coupe EFL de mardi contre Brentford, il a déclaré: « Je ne suis pas satisfait des rencontres depuis le premier jour.

«Et le premier jour, j’étais loin d’imaginer que j’aurais un match reporté.

« Pour moi, le problème n’est pas qu’ils [United and City] n’a pas commencé la saison en même temps, je le comprends parce qu’ils méritent cette semaine supplémentaire en jouant la Ligue Europa et la Ligue des Champions la saison dernière.

« Ce que je ne comprends pas, c’est comment pouvez-vous commencer la saison sans savoir quand ce match va se jouer? Je crois que nous ne le savons que la semaine dernière et je crois que nous savions cela la semaine dernière uniquement parce qu’il y avait de nouveaux matches à C’était la seule raison pour laquelle nous savons, à mon avis.

« Je voudrais savoir quand nous jouerons contre Fulham. Pour parler de la finale de la Coupe Carabao, je refuse de le faire parce que peut-être que Brentford joue la finale et pas nous. Mais j’aimerais savoir quand je vais jouer contre Fulham refusant totalement puni par un encombrement de matches fous comme nous l’étions en début de saison.

« Mais au début de la saison, vous pouvez faire face un peu à des gens qui ont oublié que Tottenham pourrait être dans cette situation de jouer un playoff de la Ligue Europa. Alors, j’attends. »

La Premier League a refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée par ESPN.

La finale de la Coupe EFL a été déplacée au 25 avril dans l’espoir que davantage de fans puissent y assister alors que les vaccins COVID-19 sont administrés à travers le Royaume-Uni, mais ce retard pourrait créer d’autres maux de tête pour les finalistes avec la Premier League qui doit se terminer moins d’un mois plus tard.

Les Spurs doivent d’abord battre les espoirs de promotion du championnat Brentford et devront le faire sans Erik Lamela, l’un des trois joueurs de Tottenham reconnus pour avoir enfreint la réglementation COVID-19 pendant la période de Noël.

Lamela a été photographié lors d’un rassemblement avec Giovani Lo Celso, Sergio Reguilon, le milieu de terrain de West Ham Manuel Lanzini et des membres de leur famille avec les Spurs condamnant leurs actions dans une déclaration fermement formulée.

Mourinho était timide sur les raisons pour lesquelles Lamela ne pouvait pas jouer ou s’il avait été sanctionné par le club.

« Ce n’est pas à moi de vous le dire. Je vous dis juste que contre Brentford, il ne peut pas jouer », a-t-il déclaré.

Des sources ont déclaré à ESPN que les trois seront condamnés à une amende pour leurs actions.

L’absence de Lamela complique les préparatifs pour ce que les Portugais ont admis être son plus grand match depuis qu’il a succédé à Mauricio Pochettino à la tête des Spurs en novembre 2019, le club cherchant son premier trophée en 13 ans.

« Ouais, je pense [it is my biggest Spurs game], dans la perspective du club chassant l’argenterie pendant de nombreuses années, je dirais que oui », a-t-il ajouté.

« Bien sûr, nous avons toujours des matches importants. La saison dernière, nous avons eu le match à [Crystal] Palace qui pourrait nous donner une participation oui ou non à la Ligue Europa de cette saison. Match de samedi contre Leeds [a 3-0 win] C’était très important car nous venions de quelques sans victoires en Premier League mais je dirais qu’une demi-finale est toujours un match très important. Plus important que les demi-finales, seulement les finales. «