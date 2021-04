Le patron des Rangers, Steven Gerrard, s’est dit « vraiment fier » de la performance d’Arsenal « avant, pendant et après » la victoire de la Ligue Europa contre le Slavia Prague jeudi soir.

Le Slavia a éliminé les Rangers du tournoi lors des 16 dernières étapes, le match retour de ce match étant gâché par un incident où Ondrej Kudela a dirigé une insulte raciale contre Glen Kamara.

Kudela, qui a insisté sur le fait qu’il avait injurié un joueur des Rangers mais a nié avoir utilisé un langage raciste, s’est vu interdire mercredi de 10 matches par l’UEFA et a par la suite raté la défaite 4-0 du Slavia en quart de finale contre Arsenal.

Avant le match, le capitaine d’Arsenal de la nuit, Alexandre Lacazette, a pris un genou devant toute la formation du Slavia, ses coéquipiers le faisant derrière lui, avant de marquer deux fois. Nicolas Pepe et Bukayo Saka étaient également sur la cible.

« J’ai tout aimé dans le match », a déclaré Gerrard lors de la conférence de presse de vendredi. « J’ai adoré la performance d’Arsenal, la façon dont ils l’ont fait. J’ai admiré la façon dont ils se sont approchés avant le match, pendant le match et après le match. Je suis sûr que Glen l’a fait aussi. »

Kamara – un diplômé de l’académie d’Arsenal – a aimé trois messages Twitter jeudi soir, y compris le graphique à plein temps d’Arsenal et un tweet qui disait: « C’est pour vous Glen Kamara. »

Gerrard a ajouté: « J’étais vraiment fier de regarder la performance d’Arsenal hier soir. Tout à ce sujet, la façon dont ils se sont préparés pour le match, la façon dont le manager a parlé, la façon dont les joueurs se sont comportés avant, pendant et après, puis pour le soutenir. ce niveau de performance, je me suis assis là-bas ont vraiment apprécié cette performance. J’ai trouvé que c’était sensationnel. «

Arterta: les joueurs avaient une « bonne raison » de se prendre un genou

Mikel Arteta dit que ses joueurs d’Arsenal avaient la « bonne raison » de prendre un genou devant leurs adversaires du Slavia Prague.

Interrogé sur le geste, Arteta a expliqué que ses joueurs avaient demandé la permission de prendre position.

« Ils m’ont demandé ainsi qu’au club qu’ils voulaient prendre cette initiative », a-t-il ajouté.

« Ils avaient les bonnes raisons pour cela, donc le club a été très favorable. J’ai soutenu et heureusement l’arbitre, et l’UEFA, ils m’ont soutenu. Donc je pense que c’était un bon geste. »

















L’ancien défenseur d’Arsenal, Viv Anderson, estime que la décision de l’UEFA de donner au défenseur du Slavia Prague Ondrej Kudela une interdiction de 10 matches pour comportement raciste envers le milieu de terrain des Rangers Glen Kamara est « pitoyable » et soutient la prise du genou



« Ils sont venus me voir, ils voulaient prendre cette initiative. Nous avons discuté avec le club pour nous assurer que nous pouvions suivre les règles de l’UEFA et que nous pouvions le faire de la bonne manière.

« Nous avons décidé d’adopter cette approche, que j’apprécie beaucoup de la part des joueurs, et je dois dire que l’UEFA a également été très favorable. Les capitaines sont venus me voir et m’ont demandé de le faire, et je les ai simplement soutenus comme le club l’a fait. «

Arsenal a continué à faire un début de match rapide en choquant les hôtes avec un bel affichage en première mi-temps, marquant trois buts en six minutes en route vers une victoire 4-0 dans la nuit pour atteindre les demi-finales de la Ligue Europa pour la troisième fois en quatre ans.

















Le cadre de l’UEFA Alexey Sorokin a déclaré que l’interdiction de 10 matches pour Ondrej Kudela du Slavia Prague était correcte et que critiquer la durée de la suspension était une «perte de temps». Kudela nie l’allégation d’abus raciste



Les diplômés de l’Académie Emile Smith Rowe et Saka ont tous deux joué pour les Gunners, qui, selon Arteta, sont une « joie à regarder ». Smith Rowe avait un but exclu par le VAR pour hors-jeu avant que Nicolas Pepe n’ouvre le score, Lacazette convertissant ensuite un penalty après que Saka ait été victime d’une faute avant que l’international anglais ajoute le troisième lui-même.

Lacazette a de nouveau frappé dans une seconde période plus timide pour voir Arsenal passer 5-1 au total et entrer dans un affrontement des quatre derniers avec l’ancien entraîneur-chef Unai Emery et son équipe de Villarreal.