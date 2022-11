Le patron des Rangers, Giovanni van Bronckhorst, insiste sur le fait qu’il peut changer les choses à Ibrox | Nouvelles du football

Le manager des Rangers, Giovanni van Bronckhorst, est bien conscient des spéculations entourant son avenir, mais insiste sur le fait qu’il peut renverser la vapeur.

Le Néerlandais subit une pression croissante après la défaite 2-1 de dimanche à St Johnstone, qui a vu l’équipe d’Ibrox perdre sept points de retard sur le Celtic dans la course au titre de Premiership écossaise.

Les Rangers n’ont pas non plus réussi à impressionner en Ligue des champions, enregistrant la pire campagne de groupe de l’histoire avec six défaites et une différence de buts de moins 20.

Van Bronckhorst a pris en charge les Rangers il y a un peu moins d’un an et sait que des questions se posent sur son avenir.

“C’est difficile de ne pas en être conscient. Je ne vis pas dans un sous-sol, donc c’est à la vue de tout le monde”, a-t-il déclaré.

“Je suis dans le football depuis longtemps. Je sais que je peux changer les choses ou je ne serais pas assis ici.

“Je suis concentré sur l’équipe et sur la victoire, c’est tout ce qui compte.

Image:

Van Bronckhorst sait que le temps lui manque pour changer les choses





“Je crois que je peux renverser la vapeur, tout mon objectif est de gagner demain (mercredi) – c’est la chose la plus importante.

“Mon travail consiste à gagner des matchs et aucun manager n’est en sécurité s’il ne le fait pas.”

Les Rangers affronteront Hearts mercredi soir avant un voyage à St Mirren samedi, en direct sur Sky Sportspour leur dernier match avant la pause de la Coupe du monde.

Van Bronckhorst espère que l’équipe pourra entrer dans la pause sur une note positive, puis revenir avec une partie de sa longue liste de joueurs blessés de retour.

“Il reste encore un long chemin à parcourir”, a-t-il ajouté.

Image:

Les Rangers ont perdu sept points de retard sur le Celtic dans la course au titre





“Nous nous sommes rendu la tâche plus difficile en perdant des points pour la deuxième fois au cours des deux dernières semaines. Nous devons changer cela et prendre les points à chaque match maintenant.

“C’est très important d’obtenir les deux victoires. C’est normal. Et puis nous avons les cinq semaines, donc je sais que nous utiliserons la pause pour récupérer certains joueurs et être plus forts lorsque nous continuerons la ligue après la Coupe du monde.”

Le manager a également refusé de radier son équipe dans la course au titre, soulignant le revirement du Celtic par rapport à une position similaire l’année dernière pour devenir champion.

“Tout peut changer dans le football. Nous l’avons également vu la saison dernière lorsque nous avions un écart de six points et cela a changé à la fin de la saison”, a-t-il déclaré.

Image:

Fashion Sakala manquera les deux derniers matchs des Rangers avant la Coupe du monde





“C’est le football. Vous avez des moments sur la période et vous devez en sortir le plus rapidement possible et marquer des points.

“Il y a beaucoup de matchs à jouer et de points à gagner, mais je pense que le plus important pour nous est de commencer demain par gagner le match.”

Fashion Sakala est le dernier joueur des Rangers à être écarté pour cause de blessure après avoir subi une blessure musculaire.

Un certain nombre de joueurs ont été exclus pendant une grande partie de la saison, notamment Ridvan Yilmaz, Ryan Jack, Connor Goldson, John Souttar, Filip Helander et Kemar Roofe.