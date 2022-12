Le patron des Pays-Bas, Louis van Gaal, divertit lors d’une conférence de presse animée avant l’Argentine

DOHA, Qatar – Louis van Gaal était à son meilleur divertissement avant le choc des quarts de finale de la Coupe du monde des Pays-Bas avec l’Argentine, car il a admis qu’il était triste des critiques d’Angel Di Maria à son égard, a révélé son amour pour Memphis Depay et a également donné un cryptique réponse sur les plans de l’équipe pour combattre Lionel Messi.

Les Pays-Bas rencontrent l’Argentine vendredi au stade Lusail au Qatar pour une place dans le dernier carré. Cela donnera à Van Gaal une chance de se venger personnellement après que son équipe néerlandaise ait perdu en demi-finale de la Coupe du monde 2014 contre l’Argentine. Le patron au franc-parler aura également des retrouvailles avec l’un de ses anciens joueurs, l’Argentin Di Maria.

Di Maria était à Manchester United lors de la saison 2014-15 sous Van Gaal, qui a dirigé le club de 2014 à 2016. Mais l’attaquant argentin n’a duré qu’une saison au club, malgré le fait que United ait dépensé 59,7 millions de livres sterling lors de sa signature. Plus tard dans sa carrière, Di Maria a déclaré à TyC Sports : “Mon problème à Manchester était l’entraîneur. Van Gaal a été le pire de ma carrière.”

Di Maria est un doute sur la blessure pour le choc de vendredi, mais Van Gaal a été interrogé sur son ancien joueur et les critiques formulées à son encontre.

“Angel di Maria est tout simplement un très bon joueur de football”, a déclaré Van Gaal. “À l’époque à Manchester, il avait beaucoup de problèmes personnels – il y a eu un cambriolage chez lui – et cela a affecté sa forme physique cette année-là.

“Donc, le fait qu’il me qualifie de pire entraîneur – c’est l’un des rares joueurs qui dirait cela – c’est triste, je n’aime pas qu’il l’ait dit, c’est dommage, malheureux. Mais c’est comme ça, un entraîneur-chef doit prendre des décisions qui ne finissent pas toujours bien.”

Van Gaal dirigeait la conférence de presse assis à côté de Memphis Depay, l’attaquant néerlandais. Van Gaal a signé Depay pour United en 2015, mais a déclaré que leur relation était loin d’être rose tout le temps, surtout lorsqu’il a abandonné Depay pour la finale de la FA Cup 2016.

Mais Van Gaal a déclaré que les deux s’entendaient bien maintenant, avec Depay son attaquant partant ici au Qatar.

“Memphis a aussi joué [in] Manchester – et maintenant nous nous embrassons, bouche à bouche – nous n’allons pas faire ça maintenant”, a déclaré Van Gaal en riant.

“C’est comme ça que les choses se passent – dans le football, les gens rient maintenant, mais Memphis – je n’ai pas aligné Memphis pour la finale, ce n’est pas agréable – un entraîneur-chef ne fait pas les choses sans raison et cela pourrait bien avoir était la mauvaise décision, mais regardez comment nous nous comportons maintenant !”

Depay a été interrogé sur son point de vue sur le style de gestion de Van Gaal et a déclaré: “Notre entraîneur-chef fait preuve de caractère et d’humour, et les gens l’apprécient.

Louis van Gaal (à gauche) était d’humeur enjouée alors qu’il parlait de son admiration pour Memphis Depay (à droite). Cathrin Mueller – FIFA/FIFA via Getty Images

“Nous n’avons pas encore perdu un match et notre discipline dans l’équipe s’est resserrée à son arrivée, ce qui est important dans un tournoi. Tout le monde connaît sa vision, son caractère, et c’est l’une de ses plus grandes qualités pour construire une équipe. C’est un entraîneur qui est très clair, il a une vision qui est claire pour lui et il la transmet clairement au groupe.”

Pendant ce temps, Van Gaal a confirmé qu’il était en contact avec un autre ancien joueur, Bastian Schweinsteiger, qui lui a donné des conseils sur la façon de battre l’Argentine dans le football à élimination directe après avoir fait partie de l’équipe d’Allemagne qui a remporté la finale de 2014 contre Messi and Co.

Mais alors que Van Gaal souriait en parlant de Schweinsteiger, il a laissé d’autres questions à la légère. Il a rejeté les suggestions selon lesquelles il pourrait indiquer aux joueurs où tirer si le match se dirigeait vers les tirs au but, disant “c’est une question ridicule et absurde”, et a également esquivé une question sur les plans de son équipe pour Messi.

“Nous n’allons pas vous révéler nos tactiques car ce serait stupide de le révéler”, a ajouté Van Gaal. “Vous voulez bloquer et fermer les lignes de passage [to Messi]. Je ne pense pas qu’il y ait trop de hoo-hah à ce sujet.”

Il a ajouté: “À mon avis, l’Argentine est un pays de premier plan avec les meilleurs joueurs de sa sélection. Le tournoi commence demain pour de vrai, pour nous. Bien que je ne veuille pas minimiser les pays que nous avons battus, l’Argentine est un pays différent. à ceux que nous avons joués.”

Van Gaal quittera l’équipe des Pays-Bas après la Coupe du monde, Ronald Koeman lui succédant. Des sources ont déclaré à ESPN qu’elles s’attendaient à ce que ce soit le dernier poste de direction de Van Gaal, mais l’homme lui-même refuse d’exclure de relever un autre défi.

Il a déclaré qu’il s’était inspiré de Dick Advocaat, 75 ans, qui avait déjà tenté de se retirer du football, mais qui est de retour à la direction de l’ADO Den Haag, côté Eerste Divisie.

“Je vais arrêter d’être entraîneur-chef [of the Netherlands after the World Cup]”, a déclaré Van Gaal. “Je ne fais cela que pour le pays, c’est une situation d’urgence.

“[But afterwards] ne jamais dire jamais car nous avons un merveilleux exemple — Dick Advocaat. Il est plus âgé que moi et il a récemment pris un emploi, au deuxième niveau [of Dutch football].

“Si on me présente un défi merveilleux, s’il y a un pays qui est un défi merveilleux, il se pourrait bien que je continue à travailler comme entraîneur pendant un certain temps. J’ai 71 ans, j’ai l’air merveilleux et incroyablement jeune.”