Le patron des OVNI du Pentagone démissionnera le mois prochain

L’adjoint de Kirkpatrick, Tim Phillips, dirigera le bureau dans un rôle intérimaire jusqu’à ce que le Pentagone engage un remplaçant permanent, a déclaré Kirkpatrick.

Physicien, Kirkpatrick a accepté ce poste à l’AARO après avoir passé des décennies dans divers emplois scientifiques pour l’armée.

Le mandat de Kirkpatrick a été marqué par un haut niveau d’intérêt du public et du Congrès pour la question des ovnis et de la possibilité d’une vie extraterrestre. L’administration Biden a créé le bureau en juillet 2022, sous la direction de Kirkpatrick, pour examiner les engins non identifiés que les pilotes militaires rapportent de plus en plus voir dans le ciel et déterminer s’ils constituent une menace pour la sécurité nationale. Depuis, Kirkpatrick a enquêté sur plus de 800 cas.

L’AARO a souvent fait la une des journaux au cours des derniers mois, y compris pour son rôle en aidant les États-Unis à détecter une flotte de ballons de surveillance chinois.

Kirkpatrick lui-même a fait la une des journaux cet été lorsqu’il a riposté à l’affirmation explosive d’un lanceur d’alerte selon laquelle le gouvernement dissimulait un programme de plusieurs décennies visant à rétro-ingénierie des vaisseaux extraterrestres. L’AARO n’a découvert aucune preuve à l’appui de cette affirmation, avait déclaré Kirkpatrick à l’époque, qualifiant les commentaires d’« insultants ».

Le lanceur d’alerte, le major David Grusch, officier du renseignement à la retraite de l’Air Force, a refusé plusieurs demandes d’entretien avec l’AARO, a déclaré Kirkpatrick.

Les législateurs, les témoins et les passionnés d’OVNI n’ont cependant cessé de critiquer ce qu’ils appellent le manque de transparence du gouvernement concernant le phénomène.

Mais Kirkpatrick a déclaré que l’AARO avait fait des progrès en matière de transparence, notamment en lançant un outil en ligne tant attendu pour les militaires anciens et actuels et les employés du gouvernement. signaler OVNIS.

« Dr. “Kirkpatrick a servi le peuple américain avec honnêteté et intégrité, en s’acquittant d’une mission incroyablement difficile consistant à expliquer l’inconnu”, a déclaré la secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Hicks, dans un communiqué. « Son engagement en faveur de la transparence envers le Congrès des États-Unis et le public américain sur l’UAP laisse un héritage que le ministère perpétuera à mesure que l’AARO poursuit sa mission.

Un autre moment mémorable est survenu lorsqu’il a co-écrit un projet d’article universitaire affirmant que les objets non identifiés qu’AARO étudie pourraient être des sondes extraterrestres provenant d’un vaisseau-mère envoyé pour étudier la Terre.

Kirkpatrick a déclaré que le document mis en ligne était sous forme de brouillon et n’avait pas l’autorisation d’être publié. Il ne regrette cependant pas son implication.

En fait, il pense que « la meilleure chose qui pourrait résulter de ce travail est de prouver qu’il existe des extraterrestres » – parce que l’alternative est un problème bien plus important.

“Si nous ne prouvons pas qu’il s’agit d’extraterrestres, alors ce que nous trouverons sera la preuve que d’autres personnes font des choses dans notre jardin”, a-t-il déclaré. “Et ce n’est pas bon.”