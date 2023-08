Le patron des mercenaires russes, Eugène Prigojine, a défié le Kremlin lors d’une brève mutinerie.

Eugène Prigojine s’est fait connaître en tant que chef mercenaire profane et brutal qui a monté en juin une rébellion armée qui a constitué le défi le plus grave et le plus choquant au régime du président russe Vladimir Poutine.

Prigojine se trouvait à bord d’un avion qui s’est écrasé mercredi au nord de Moscou, tuant les 10 personnes à bord, selon l’agence de l’aviation civile russe. Dimanche, le comité d’enquête russe a déclaré que les tests médico-légaux et génétiques avaient identifié les 10 corps retrouvés lors de l’accident, et que les identités étaient « conformes au manifeste ».

L’extraordinaire parcours de cet homme de 62 ans l’a mené de prisonnier et vendeur de hot-dogs à élégant restaurateur de Saint-Pétersbourg, puis des guerres de propagande aux horribles champs de bataille d’Ukraine.

En tant qu’instrument permettant de projeter la puissance russe à l’échelle mondiale, ses soldats à gages ont été déployés en Afrique pour assurer la sécurité des seigneurs de la guerre et ont combattu en Syrie pour consolider le régime du président Bashar Assad.

En mai, ils se sont emparés de la ville ukrainienne de Bakhmut, une rare victoire de la Russie dans cette guerre, mais Prigozhin s’est plaint amèrement de la conduite des combats par le ministère de la Défense, affirmant que celui-ci avait refusé des munitions à ses forces.

Alors que la guerre se poursuivait, Prigozhin a abandonné ses réticences publiques et a commencé à publier des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles il louait ses troupes et dénonçait de plus en plus l’establishment de la défense russe pour sa prétendue mauvaise gestion de la guerre et le refus d’armes et de munitions à ses forces.

Il a brusquement intensifié ses critiques cinglantes en juin en appelant à un soulèvement armé pour évincer le ministre de la Défense Sergueï Choïgou.

Le 23 juin, ses forces ont quitté l’Ukraine et ont pris le contrôle du quartier général militaire de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie. Il leur a ordonné de se diriger vers Moscou, affirmant qu’il ne s’agissait « pas d’un coup d’État militaire, mais d’une marche de la justice » pour renverser Choïgou.

Il a annulé l’action moins de 24 heures plus tard dans le cadre d’un accord conclu par le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Dans un discours télévisé, Poutine s’est engagé à punir les responsables du soulèvement armé mené par son ancien protégé. Il a qualifié la rébellion de « trahison » et de « trahison ».

Mais dans le cadre de l’accord permettant à Prigojine et à ses forces de se libérer, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré plus tard que « l’objectif le plus élevé » de Poutine dans l’accord avec le chef Wagner était « d’éviter une effusion de sang et une confrontation interne aux résultats imprévisibles ».

Prigojine a vécu la majeure partie de sa vie dans l’ombre. Propriétaire d’un restaurant haut de gamme, il a remporté des projets de restauration au Kremlin, ce qui lui a valu le surnom de « chef de Poutine », mais il n’était surtout connu que dans les cercles raréfiés de l’élite.

En tant que chef de l’Internet Research Agency, une « ferme à trolls » dont l’objectif était d’intervenir dans l’élection présidentielle américaine de 2016, il était à peine visible.

Mais il a fait irruption dans la vision du monde lorsque les mercenaires de son groupe Wagner sont entrés dans la guerre en Ukraine en 2022, devenant tristement célèbres à la fois pour leurs combats sanguinaires et pour leur traitement misérable comme chair à canon dans la ville orientale de Bakhmut.

Dans le cadre de l’accord visant à désamorcer la crise, l’enquête sur sa mutinerie a été abandonnée et il a accepté de s’installer en Biélorussie. Il est ensuite apparu dans des vidéos, affirmant que ses soldats seraient déployés en Afrique.

Une vidéo de recrutement publiée plus tôt cette semaine le montrait dans un site désertique non divulgué, en tenue militaire et tenant un fusil d’assaut, alors qu’il déclarait que son entreprise recherchait de « vrais guerriers » et « continuait à remplir les tâches » qu’elle avait promises.

Prigojine et Poutine entretenaient des liens de longue date. Tous deux sont nés à Leningrad, aujourd’hui Saint-Pétersbourg.

Au cours des dernières années de l’Union soviétique, Prigojine était en prison – une décennie, de son propre aveu – sans jamais préciser pour quels crimes.

Par la suite, il a possédé un stand de hot-dogs, puis des restaurants chics qui ont suscité l’intérêt de Poutine. Lors de son premier mandat, le dirigeant russe a invité Jacques Chirac, alors président français, à dîner dans l’un d’entre eux.

«Vladimir Poutine a vu comment j’ai bâti une entreprise à partir d’un kiosque. Il a vu que cela ne me dérangeait pas de servir les invités estimés parce qu’ils étaient mes invités », se souvient Prigojine dans une interview publiée en 2011.

Ses activités de restauration se sont considérablement développées et, en 2010, Poutine a aidé à ouvrir l’usine de Prigojine, construite grâce à de généreux prêts d’une banque d’État. Rien qu’à Moscou, sa société Concord a remporté des millions de dollars en contrats pour fournir des repas aux écoles publiques.

Il a également organisé la restauration pour les événements du Kremlin et fourni des repas et des services publics à l’armée russe.

En 2014, Prigojine a cofondé le groupe Wagner, même si les sociétés militaires privées sont techniquement illégales en Russie. Elle a fini par jouer un rôle central dans la projection par Poutine de l’influence russe dans les points chauds du monde, d’abord en Afrique puis en Syrie.

Les combattants de Wagner auraient assuré la sécurité des dirigeants ou des chefs de guerre africains en échange de paiements lucratifs, comprenant souvent une part des mines d’or ou d’autres ressources naturelles. Les responsables américains affirment que la Russie pourrait avoir utilisé le travail de Wagner en Afrique pour soutenir la guerre en Ukraine.

En 2017, l’opposant et combattant contre la corruption Alexeï Navalny a accusé les entreprises de Prigojine de violer les lois antitrust en soumissionnant pour 387 millions de dollars dans des contrats du ministère de la Défense.

En décembre 2021, l’Union européenne a accusé Wagner de « graves violations des droits humains, notamment de torture et d’exécutions et d’assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires », et de mener des « activités déstabilisatrices » en République centrafricaine, en Libye, en Syrie et en Ukraine.

Une vidéo en ligne a fait surface en novembre 2022 montrant un ancien entrepreneur de Wagner, qui aurait passé du côté ukrainien mais aurait ensuite été repris par la Russie, battu à mort avec un marteau. Le Kremlin a fermé les yeux, malgré l’indignation du public et les demandes d’enquête.

Ses troupes capturèrent Bakhmut au cours de ce qui fut probablement la bataille la plus sanglante et la plus longue de la guerre. Prigozhin a déclaré que 20 000 de ses hommes y sont morts, dont environ la moitié étaient des détenus recrutés dans les prisons russes.

Alors que ses forces combattaient et mouraient en masse en Ukraine, Prigozhin s’est mis en colère à plusieurs reprises contre les hauts gradés militaires russes.

Dans une vidéo de mai 2023, Prigozhin se tenait à côté de rangées de corps qui, selon lui, étaient ceux de combattants de Wagner. Il a accusé Choïgou, le ministre de la Défense, et le chef d’état-major général, le général Valery Gerasimov, d’incompétence et d’avoir privé ses troupes des armes et des munitions dont elles avaient besoin.

« Ce sont les pères et les fils de quelqu’un », a déclaré Prigojine. « Les ordures qui ne nous donnent pas de munitions se mangeront les tripes en enfer. »

Ses remarques étaient sans précédent dans le système politique étroitement contrôlé de la Russie, dans lequel seul Poutine pouvait exprimer de telles critiques.

Interrogé sur une comparaison médiatique le comparant à Grigori Raspoutine, un mystique qui a acquis une influence sur le dernier tsar de Russie en prétendant avoir le pouvoir de guérir l’hémophilie de son fils, Prigojine a un jour déclaré sèchement : « Je n’arrête pas le sang, mais je verse le sang du ennemis de notre patrie.

Après l’échec de la rébellion de Prigojine et son départ pour la Biélorussie, Poutine a déclaré que le Kremlin « finançait entièrement » Wagner. Il a ajouté que les autorités enquêteraient pour savoir si Prigojine aurait pu détourner l’un des 80 milliards de roubles (936 millions de dollars) de fonds publics qu’il aurait reçus en 2023 pour livrer de la nourriture à l’armée russe.

Prigozhin a attiré l’attention pour la première fois aux États-Unis, lorsque lui et une douzaine d’autres ressortissants russes et trois entreprises russes ont été accusés d’avoir mené une campagne secrète sur les réseaux sociaux visant à fomenter la discorde avant la victoire électorale de Donald Trump en 2016.

Ils ont été inculpés dans le cadre de l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe dans les élections. Le Département du Trésor américain a sanctionné à plusieurs reprises Prigojine et ses associés en raison de son ingérence électorale et de sa direction du groupe Wagner.

Il a répondu à l’acte d’accusation de 2018 avec le sarcasme, ce qui était typique du chef mercenaire au franc-parler.

« Les Américains sont des gens très impressionnables ; ils voient ce qu’ils veulent voir. Je les traite avec beaucoup de respect. Je ne suis pas du tout contrarié de figurer sur cette liste», a-t-il déclaré, cité par l’agence de presse RIA Novosti. « S’ils veulent voir le diable, qu’ils le voient. »

La rédactrice d’Associated Press Dasha Litvinova à Tallinn, en Estonie, a contribué à ce rapport.

Jim Heintz, Associated Press