Le patron des mercenaires de Wagner, Yevgeny Prigozhin, « a vu accueillir ses combattants en Biélorussie » | Nouvelles du monde

Le patron mercenaire russe Yevgeny Prigozhin serait apparu dans une nouvelle vidéo accueillant ses combattants en Biélorussie et affirmant que leur entraînement ferait de l’armée biélorusse la deuxième meilleure au monde.

On entend apparemment le chef du groupe Wagner dire que ses hommes resteront en Biélorussie pendant un certain temps et dénoncer la situation sur la ligne de front en Ukraine, la qualifiant de « honte ».

Des milliers de personnes fuient après une explosion massive en Crimée – mises à jour en direct sur la guerre en Ukraine

Les images n’ont pas encore été vérifiées, mais on pense qu’elles ont été filmées hier soir sur la base militaire de Tsel, dans le sud de la Biélorussie. L’avion de Prigozhin est arrivé dans le pays hier matin.

Dans les images de nuit, Prigozhin aurait déclaré qu’ils ne participeraient plus à la guerre pour le moment.

Il aurait dit à ses combattants : « Bienvenue les gars… bienvenue sur le sol biélorusse.

« Nous nous sommes battus honorablement. Vous avez beaucoup fait pour la Russie. Ce qui se passe au front est une honte dans laquelle nous n’avons pas besoin de nous impliquer. »

Prigozhin a alors dit à ses hommes de bien se comporter envers la population locale et leur a ordonné de former l’armée biélorusse et de rassembler leurs forces pour un « nouveau voyage en Afrique ».

« Et peut-être reviendrons-nous à la SMO (opération militaire spéciale en Ukraine) à un moment donné lorsque nous serons sûrs que nous ne serons pas obligés de nous faire honte », a déclaré Prigozhin.

Les forces de Wagner ont déjà été actives dans certaines parties de l’Afrique, notamment la République centrafricaine et le Mali.

En savoir plus:

Wagner « perfectionne un plan cauchemardesque pour la capture de l’État »

Les troupes de Wagner quittent la République centrafricaine après avoir « refusé des contrats avec la Russie »

Le mois dernier, Prigozhin a mené une rébellion de courte durée, pestant contre les hauts responsables de la défense russe alors que ses combattants se dirigeaient vers Moscou.

Il a annulé la mutinerie et ses mercenaires se sont retirés après que le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko ait aidé à négocier un « accord », qui verrait l’homme d’affaires déménager dans le pays allié de la Russie et ses forces absorbées par l’armée.

Cependant, M. Loukachenko a déclaré plus tôt ce mois-ci que le dirigeant de Wagner était de retour en Russie et que ses combattants n’avaient pas accepté l’offre de déménager de l’autre côté de la frontière.