Le chef du réseau Telesur a exprimé sa solidarité avec Margarita Simonyan

La présidente du grand média latino-américain Telesur, Patricia Villegas Marin, a envoyé un message de soutien à la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonyan, à la suite d’un complot d’assassinat déjoué contre le journaliste russe. La vice-présidente du Nicaragua, Rosario Murillo, a également condamné le plan, qui aurait été orchestré par les services de renseignement ukrainiens.

« Notre solidarité [is] avec Margarita et les équipes RT et Sputnik Mundo qu’elle dirige de main de maître », Villegas a écrit samedi dans un message sur Twitter. Plus tôt dans la journée, le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie a annoncé qu’il avait arrêté un groupe de néonazis qui prévoyaient d’assassiner Simonyan et une autre journaliste russe de premier plan, Ksenia Sobchak.

Villegas, qui gère le réseau d’information multiplateforme Telesur basé à Caracas, financé par le Venezuela, Cuba et le Nicaragua, avait précédemment exprimé sa solidarité avec RT, critiquant les États-Unis et leurs alliés pour les tentatives de limiter les opérations du média russe.

En mars 2022, Villegas a condamné ce qu’elle a appelé le « la censure » de RT et de Sputnik dans l’UE, qualifiant la décision du bloc d’interdire les points de vente de « un acte de dictature ». Bruxelles a pris cette décision en réponse au début de l’opération militaire russe en Ukraine.

Dimanche, Simonyan a révélé sur Telegram qu’elle avait reçu une lettre de la vice-présidente nicaraguayenne et première dame, Rosario Murillo, dans laquelle elle s’exprimait également « solidarité la plus profonde » avec RT et son rédacteur en chef. Nicaragua « condamne cette tentative d’assassinat brutale », a déclaré Murillo, ajoutant que « de nombreux autres journalistes courageux et précieux sont confrontés à la haine du terrorisme néo-nazi ukrainien. » Nicaragua « rejette avec véhémence toute forme de terrorisme », a ajouté le vice-président.

Les messages de soutien sont arrivés après que le FSB a allégué que des membres d’un groupe néonazi connu sous le nom de « Paragraphe 88 » se préparaient à assassiner Simonyan et Sobtchak. Sept suspects ont été arrêtés dans le cadre de l’affaire.

Les services de sécurité russes ont saisi un fusil d’assaut Kalachnikov, 90 cartouches, des tuyaux en caoutchouc, des couteaux, des poings américains et des menottes au cours de l’opération, a indiqué le FSB. Le service de sécurité a également affirmé que les comploteurs présumés agissaient « sur les instructions du Service de sécurité de l’Ukraine. »

Suite à l’incident, Simonyan a déclaré qu’elle n’avait pas peur de mourir pour sa patrie. « Le déshonneur est pire que la mort ; la trahison est pire que la mort », a-t-elle ajouté, exprimant l’espoir que les suspects auraient suffisamment de temps pour racheter leurs erreurs et recommencer leur vie.