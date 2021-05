Le patron des loups Nuno Espirito Santo partira à la fin de la saison au milieu des Spurs Link

Le patron des Wolves, Nuno Espirito Santo, quittera le club de Premier League après le dernier match de la saison de dimanche, Tottenham étant censé être à la recherche de l’entraîneur portugais.

Nuno a conduit les loups à la promotion du championnat et les a établis dans l’élite au cours de ses quatre saisons à Molineux.

Tottenham étant toujours à la recherche d’un nouveau manager après le limogeage de Jose Mourinho en avril, Nuno a été immédiatement installé en tant que favori des bookmakers pour prendre en charge le côté nord de Londres.

Graham Potter de Brighton et Ralph Hasenhuttl de Southampton ont également été liés au poste de Tottenham, qui a été occupé par Ryan Mason à titre intérimaire depuis la sortie de Mourinho.

Sous la direction de Nuno, les Wolves ont obtenu une septième place consécutive en Premier League et ont atteint les quarts de finale de la Ligue Europa.

Cette saison s’est avérée plus difficile et les Wolves ne peuvent pas faire mieux qu’une 12e place en fonction du résultat de dimanche lors de son match d’adieu contre United à Molineux.

Il y avait eu des rapports depuis plusieurs semaines selon lesquels les Wolves envisageaient de se séparer du joueur de 47 ans, qui n’a signé un nouvel accord avec le club qu’il y a 12 mois.

Nuno et le club ont insisté sur le fait que la décision de partir avait été prise d’un commun accord.

«Nous avons atteint nos objectifs, nous l’avons fait avec passion et nous l’avons fait ensemble. Tout d’abord, je tiens à remercier les supporters, qui ont tous joué un rôle si important en nous aidant à atteindre de nouveaux sommets pour les loups, et les habitants de la ville, qui nous ont embrassés et nous ont fait sentir chez nous », a déclaré Nuno.

«Je tiens bien entendu à remercier tous les collaborateurs de Wolves, pour leur soutien et leur engagement total, chaque jour.

«Plus important encore, je tiens à remercier tous les joueurs avec lesquels nous avons travaillé depuis le jour où nous avons commencé, pour leur fidélité, leur dévouement, leur travail acharné et leur talent. Ce sont eux qui ont rendu possible ce voyage incroyable pour nous.

«Dimanche sera une journée très émouvante, mais je suis tellement heureux que les fans soient de retour à Molineux et que nous puissions partager un dernier moment spécial ensemble, en un seul pack.»

Nuno a dépensé plus de 60 millions de livres sterling pour signer Nelson Semedo et Fabio Silva avant le début de cette saison, mais une blessure au prolifique attaquant mexicain Raul Jimenez a fait dérailler la campagne des Wolves.

Jimenez n’a pas joué depuis sa fracture du crâne à Arsenal en octobre.

L’ancien patron de Porto et de Fenerbahce, Vitor Pereira, et l’ancien assistant de Mourinho, Rui Faria, ont été proposés comme remplaçant potentiel de Nuno.

« Nuno nous a apporté des moments incroyablement spéciaux chez Wolves qui ne seront jamais oubliés, mais chaque chapitre touche à sa fin », a déclaré le président des Wolves, Jeff Shi.

«Sa loyauté et son dévouement au cours des quatre dernières années ont été incommensurables, et nous ne pouvons pas le remercier assez pour les progrès qu’il a réalisés pour les loups.

