Le manager de Wolverhampton Wanderers, Nuno Espirito Santo, pourrait faire face à des sanctions de la Premier League après avoir déclaré que l’arbitre lors de la défaite 2-1 de son équipe à Burnley lundi n’était pas assez bon pour l’élite. L’entraîneur portugais a pris pour cible l’arbitre Lee Mason alors que l’officiel a infligé une pénalité tardive à son équipe et que ses propos seront probablement réexaminés par l’instance disciplinaire de la ligue.

«L’arbitre n’avait pas la qualité pour un match de Premier League, c’est un problème que nous savons que nous avons eu Lee Mason avant. Il ne s’agit pas de l’erreur ou des décisions cruciales, mais de la façon dont il gère le match », a déclaré Espirito Santo.

«Les joueurs deviennent nerveux, siffle-t-il à cause des bruits des joueurs. On parle de la meilleure compétition mais il n’a pas la qualité pour siffler le match. Je ne veux juste pas le voir plus, je lui ai dit que j’espérais qu’il ne sifflerait plus un de nos matchs. Il ne peut pas contrôler les joueurs, les joueurs se disputent constamment. Les autres arbitres ont laissé le jeu couler », a-t-il déclaré.

L’entraîneur de Burnley, Sean Dyche, a été surpris que le milieu de terrain portugais des Wolves, Joao Moutinho, n’ait pas été expulsé après un examen par VAR d’un défi contre Josh Brownhill dans les dernières minutes, mais était plus favorable aux officiels.

«Je n’ai aucun problème avec les arbitres, c’est vraiment difficile maintenant. Les trois métiers les plus difficiles sont les deux managers et l’arbitre. Je ne pense pas qu’un match soit facile pour les arbitres pour le moment. Nous voulons tous les décisions bien sûr, c’est l’une de ces choses », a-t-il déclaré.