Le patron des Jeux olympiques promet que les Jeux de Paris seront sûrs et dit qu’aucune démission n’est prévue dans le cadre de l’enquête

SAINT-DENIS, France (AP) — Ce qui s’annonçait comme une journée de travail normale s’est avéré être tout sauf pour les organisateurs de l’événement français premiers Jeux olympiques d’été depuis un siècle.

Police française anti-corruption ont perquisitionné leur siège olympique animé à la périphérie de Parisarrivé à l’improviste et accompagné d’un magistrat du parquet français des délits financiers qui a pris l’habitude de les traquer des voleurs de sport.

Cette fois, ils se sont concentrés sur une vingtaine de contrats commerciaux parmi les centaines que les organisateurs olympiques ont signés alors qu’ils préparent la capitale française à accueillir 10 500 athlètes et des millions de spectateurs l’année prochaine. Les enquêteurs étaient à la recherche de documents et d’informations alors qu’ils approfondissaient des soupçons de favoritisme, de conflits d’intérêts et d’utilisation abusive de certains des milliards d’euros (dollars) engloutis dans les Jeux de Paris qui s’ouvriront le 26 juillet 2024.

Tony Estanguet, ancienne star olympique du canoë médaillé d’or aux Jeux de 2000, 2004 et 2012, était au travail au QG olympique lorsque la police est venue frapper à la porte la semaine dernière. Ce bel homme de 45 ans est le visage et l’organisateur en chef des Jeux de Paris, présidant un effectif en croissance rapide dont les préparatifs avançaient largement sans problème avant l’arrivée des enquêteurs avec un mandat d’arrêt du juge.

« C’est la première fois que cela nous arrive, donc nous avons été surpris », raconte Estanguet. “Nous avons dit : ‘Oui, bien sûr, prenez toutes les informations dont vous avez besoin.'”

«Je coopère. Il y aura sûrement d’autres étapes. Nous devrons sûrement répondre à d’autres questions. Il y aura encore des contrôles jusqu’à la fin, peut-être même après les Jeux», reconnaît-il. « Donc je suis prêt pour ça et je sais que cela fait partie de ce genre d’aventure. Nous serons soumis à des contrôles approfondis et à de vives critiques.»

Dans un large entretien accordé à l’Associated Press, le président de Paris 2024 a vigoureusement défendu ses collègues dont les domiciles ont également été perquisitionnés. Les deux hauts dirigeants du comité d’organisation ne font pour l’instant l’objet d’aucune allégation et sont surveillés parce qu’ils ont été impliqués dans des décisions commerciales, a déclaré Estanguet. “Il n’est pas question d’envisager” leur démission “pour l’instant”, ajoute-t-il.

Estanguet insiste sur le fait que les deux enquêtes financières sur l’attribution des contrats des Jeux de Paris ne peuvent être comparées aux scandales de corruption et d’éthique qui durent depuis des décennies a harcelé le mouvement olympique et son événement phare qui rapporte de l’argenty compris les Jeux olympiques de Tokyo de 2021 et les Jeux de 2016 en proie à la corruption à Rio de Janeiro.

Le président du comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, pose pour une photo lors d’un entretien avec Associated Press au siège de Paris 2024 à Saint-Denis, près de Paris, France, le mardi 27 juin 2023. (AP Photo/Christophe Ena)

« C’est injuste de dire que nous sommes comme les autres », dit-il. “Malheureusement, les choses ont déraillé dans le passé et je pense que nous sommes tous un peu regroupés, même si je peux vous dire que nous sommes très prudents et que tout le monde ici doit être très prudent car il n’y a pas de place à l’erreur. .»

Dans l’interview d’une heure accordée à AP, Estanguet a également abordé d’autres questions cruciales pour le succès des premiers Jeux olympiques à accueillir à nouveau des spectateurs après la pandémie de COVID-19 :

— Préparatifs de sécurité pour la cérémonie d’ouverture révolutionnaire le 26 juillet fera de Paris « l’endroit le plus sûr du monde », prédit-il avec audace. Au lieu d’une cérémonie traditionnelle dans un stade, Paris a l’intention de mettre en valeur ses monuments emblématiques avec une extravagance aquatique sur un tronçon de 6 kilomètres (3 1/2 miles) du La Seine assainie. Des centaines de milliers de spectateurs assisteront pour la plupart gratuitement au cœur de la capitale française, où Des extrémistes islamistes ont été attaqués à deux reprises en 2015tuant 147 personnes, y compris à l’extérieur du stade national.

« Si vous voulez être en sécurité, venez à Paris pour la cérémonie d’ouverture », conseille Estanguet.

Tony Estanguet, de France, participe aux épreuves de slalom masculin en canoë C-1 au Lee Valley Whitewater Centre, aux Jeux olympiques d’été de 2012, le dimanche 29 juillet 2012, à Londres. (Photo AP/Kirsty Wigglesworth, dossier)

— A seulement un an de la fin, Paris a encore beaucoup de travail à terminer, et c’est très bien, dit-il. « Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prêtes. Mais c’est normal. J’étais un athlète de haut niveau. Ce n’est jamais bon d’être prêt un an à l’avance… Il faut être prêt le jour du match et arriver avec le sentiment de ne pas être tout à fait prêt. De cette façon, on se bat, on s’accroche, on donne tout pour être vraiment à son meilleur”, dit-il.

Les enquêtes menées par le parquet financier français – la première ouverte en 2017, la seconde en 2022 – menacent de peser sur les organisateurs pendant toute la durée des Jeux olympiques de juillet-août et des Jeux paralympiques qui se poursuivront en septembre. Les enquêteurs s’attendent à passer des mois à éplucher les documents retrouvés lors de leurs perquisitions dans les bureaux de Paris 2024, au domicile d’Etienne Thobois, son directeur général, et d’Edouard Donnelly, directeur exécutif des opérations. Ils ont également perquisitionné le siège de la société qui livre les infrastructures olympiques, Solideo, ainsi que les domiciles de certains de ses collaborateurs, selon un responsable judiciaire connaissant l’enquête et qui n’était pas autorisé à en parler publiquement.

Le responsable a déclaré que le tribunal de Paris, qui entendrait n’importe quelle affaire, si l’enquête des procureurs allait aussi loin, n’avait pas non plus de place dans son calendrier pour tenir un procès avant septembre 2024.

Les enquêteurs ne soupçonnent pas que des pots-de-vin aient été versés ou reçus, ce qui fait une nette distinction avec les enquêtes pour corruption qui ont pris au piège Tokyo et Rio, a déclaré le responsable. Au lieu de cela, deux unités de police qui luttent contre la criminalité financière enquêtent sur une vingtaine de contrats liés aux Jeux olympiques – certains d’une valeur inférieure à 1 million d’euros – pour des violations présumées des lois françaises régissant les conflits d’intérêts, les relations contractuelles et l’utilisation des fonds publics, a indiqué le responsable.

Le président du comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, fait des gestes lors d’un entretien avec Associated Press au siège de Paris 2024 à Saint-Denis, près de Paris, France, le mardi 27 juin 2023. (AP Photo/Christophe Ena)

Estanguet reconnaît qu’avec un événement aussi important et coûteux, il est difficile de garder un œil sur tous ceux qui travaillent à sa réalisation.

Il a détaillé les multiples niveaux de contrôles internes et externes, y compris un contrôle continu par les auditeurs de l’État, dans lesquels lui et d’autres organisateurs olympiques travaillent dans leurs relations avec les prestataires de services et dans la gestion de leur budget de 4,38 milliards d’euros (4,8 milliards de dollars) – l’un des plus gros morceaux. des dépenses globales des Jeux de Paris approchant les 9 milliards d’euros. Paris 2024 affirme avoir signé à ce jour des contrats avec plus de 1 500 entreprises.

Aucun salarié de Paris 2024 ne décerne seul un contrat, « la décision est toujours collective », précise Estanguet.

« Dès le début, nous avons été très prudents car nous savons que nous sommes surveillés et que nous sommes responsables. Et vis-à-vis des Français, nous avons ce devoir d’être exemplaires. Moi, j’ai mon image», dit l’ancien athlète qui, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pékin en 2008, a été choisi pour porter le drapeau tricolore de la France.

«Je crois au sport. Cela a changé ma vie. Je veux montrer que le sport va changer ce pays et que le sport sera une réussite. Et je ne veux pas que l’on se souvienne de cette aventure comme d’une mauvaise gestion.»

